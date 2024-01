In Terra Amara uno dei grandi obiettivi di Züleyha sarà scoprire chi si nasconde dietro l'identità di Hakan. Nessuno sa che faccia abbia né la polizia né il governo, chi è questo trafficante d'armi? A quanto pare c'è un giornalista che conosce il suo volto e sarà pronto a smascherarlo in diretta tv. La famiglia Yaman si riunirà nel salotto della villa per vedere la faccia di Hakan e con loro ci sarà anche Mehmet, consapevole del rischio che sta correndo.

Un giornalista si prepara a mostrare in tv il volto di Hakan

Züleyha si troverà a casa dopo aver rischiato di morire a causa del colpo che le ha inflitto Vahap.

Lei non potrà immaginare chi si nasconde dietro tutta questa faccenda, crederà però che ci sia la mano del suo nemico numero uno: Hakan. Qualcosa, però, presto potrebbe cambiare.

Un giornalista ha promesso di svelare in diretta tv il vero volto di Hakan e a Villa Yaman tutti si riuniranno nel salotto per vederlo, compreso Mehmet/Hakan, che sa perfettamente il pericolo che sta correndo.

Hakan, l'uomo 'invisibile' che nessuno conosce

"Finalmente vedrò la faccia di quell'idiota", dirà Züleyha a Lutfiye, senza immaginare che ce l'ha di fianco da una sacco di tempo. Finalmente il giornalista sarà pronto a fare la sua rivelazione: mostrare a tutta la Turchia il volto di Hakan, colui che è accusato di un contrabbando internazionale di armi.

Il giornalista lo descriverà come uno dei più grandi trafficanti d'armi non solo in Turchia, ma in tutto il Medio Oriente. La sua qualità è che sia "invisibile", nonostante venda le armi in più di dieci paesi: nessuno sa come sia fatto realmente, nemmeno la polizia è in possesso di una sua fotografia. Il giornalista, però, sarà pronto a mostrare quella in suo possesso.

In quel istante, però, arriverà Fikret, che interromperà la visione del programma, proprio nel momento in cui il giornalista mostrerà la foto a un pubblico di 45 milioni di persone. Tutti si distrarranno e nessuno potrà vederlo, così Hakan riuscirà anche questa volta a scamparla.

Furkan Palalı e il possibile debutto con una produzione italiana

L'interprete di Fikret, Furkan Palalı, pare che in Italia possa seguire le stesse orme di Can Yaman. Secondo un'indiscrezione riportata dalla giornalista Birsen Altuntaş, sembrerebbe che dopo alcuni incontri che si sono svolti a Roma e a Milano, Furkan Palalı avrebbe ricevuto delle offerte di lavoro da tre produttori.

Al momento l'attore, oltre che in turco, recita pure con un inglese fluente, ma a quanto pare si starebbe dando da fare anche per imparare l'italiano. L'unico problema è che i progetti italiani non siano in conflitto con quelli turchi.