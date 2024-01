Tra Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta le cose non starebbero procedendo nel migliore dei modi. In attesa delle nuove registrazioni di Uomini e donne, i due sono stati avvistati a Salerno e chi li ha visti ha segnalato all'esperta di gossip Deianira Marzano di presunte discussioni e atteggiamenti scostanti da parte di lei. Inoltre un utente sui social ha fatto presente che Alessandro avrebbe un modo di fare altezzoso, tipo 'divo di Hollywood'.

'Discutevano, lei si scansava'

Ancor prima della messa in onda delle nuove puntate di Uomini e donne Alessandro e Cristina sono stati avvistati insieme più volte a Salerno, città natale di lui: pare che i due abbiano trascorso le festività natalizie insieme.

Eppure qualcosa non sembra andare nel migliore dei modi. Lo rivelano alcune segnalazioni giunte a Deianira Marzano il 31 dicembre: chi li ha visti a Salerno parla di maretta tra i due. In particolare una utente ha segnalato: "Discutevano, camminavano di fianco a me e al mio fidanzato. Alessandro buffo perché voleva abbracciarla e baciarla e lei si scansava".

Una segnalazione su Alessandro: 'Altezzoso, va in giro tipo divo di Hollywood'

Insomma second questa segnalazione, dopo le prime uscite positive, ci sarebbe già aria di crisi tra Alessandro e Cristina. Pare che sia la dama ad aver assunto un atteggiamento scostante e distante. Se ne saprà di più quando i due torneranno in studio per registrare una nuova puntata di Uomini e donne.

Intanto, a Deianira Marzano sono arrivate anche altre segnalazioni riguardanti nello specifico il solo Alessandro Vicinanza. Un utente ha fatto notare che il cavaliere quando è in giro per Salerno si comporterebbe con fare altezzoso. "L'ho visto in versione divo di Hollywood mentre lo fermavano", aggiungendo: "Ogni settimana porta a Salerno una del programma".

Roberta, Cristina, Aasma: un riepilogo delle conoscenze di Alessandro a U&D

Da quando ha fatto ritorno nel parterre Over di Uomini e donne, Alessandro ha avviato diverse frequentazioni.

Ha prima riallacciato i rapporti con Roberta Di Padua, con la quale qualche settimana fa era stato avvistato a Salerno. Poi è arrivato il colpo di scena, nel momento in cui Roberta ha deciso di abbandonare il programma, visto che Alessandro non le ha dato l'esclusiva. Ma Vicinanza non si è perso d'animo e ha iniziato a frequentare Cristina. Da segnalare che il cavaliere nella trasmissione di Canale 5 inoltre ha iniziato a conoscere pure Aasma.