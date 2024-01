Zuleyha perderà i sensi nella quarta stagione di Terra Amara, quando il corpo di Demir verrà ritrovato senza vita. Le anticipazioni spiegano che accanto alla donna in quel momento di sarà Mehmet che la soccorrerà immediatamente, andando via appena arriverà Fikret. Zuleyha sarà disperata e non potrà vedere suo marito per l'ultima volta perché le forze dell'ordine penseranno che sarebbe per lei un colpo troppo duro da affrontare.

Il pubblico ministero si scuserà inoltre con Zuleyha stessa e la sua famiglia per aver dubitato della buona fede di Demir.

Fiato sospeso per la sorte di Demir

La vita a villa Yaman procederà tra alti e bassi per Zuleyha che senza Demir dovrà affrontare diversi ostacoli. Tutta Cukurova sarà con il fiato sospeso sperando in notizie positive che però non arriveranno.

Alcuni operai, infatti, troveranno il corpo senza vita di Demir nel frigorifero di un magazzino abbandonato: l'uomo è stato assassinato il giorno stesso della scomparsa visti i vestiti che indossa.

La brutta notizia si spargerà rapidamente per la città e arriverà anche alle orecchie di Abdulkadir e Fikret che si troveranno entrambi dal barbiere. Keskin andrà subito via, lasciando intendere di sapere molto bene quello che è accaduto a Demir: "Come hanno fatto a trovarlo?", si domanderà.

Fikret, invece, sarà sconvolto all'idea di aver perso per sempre il fratello che aveva cercato a lungo.

Le scuse del pubblico ministero a Zuleyha e Fikret

Il pubblico ministero dovrà dare a Zuleyha la notizia della tragica scomparsa di Demir. Nei mesi vissuti in sua assenza, Zuleyha aveva scoperto che suo marito aveva fatto soffrire molto Hulya, la sua ex fidanzata diventata disabile dopo un tentativo di suicidio.

La cosa aveva fatto ricredere Zuleyha sulla sincerità di Demir fino a dubitare persino dei suoi sentimenti per lui. Quando sarà convocata in procura e riceverà la notizia della sua morte, però, tutto cambierà. Zuleyha sarà così sconvolta da perdere i sensi tra le braccia di Mehmet che la porterà immediatamente sul divano. In quel momento arriverà anche Fikret che cercherà di farla rinvenire con dell'acqua, mentre Mehmet andrà via di corsa.

Gumusoglu lascerà intendere di avere già chiaro che il colpevole dell'omicidio di Demir è Abdulkadir. Appena Zuleyha riprenderà i sensi, il pubblico ministero si scuserà con lei e Fikret per aver dubitato di Demir accusandolo di aver organizzato una fuga da Cukurova. A Zuleyha non sarà permesso di vedere il corpo di suo marito per evitarle un ulteriore malore.

Le vere intenzioni di Hakan Gumusoglu

Puntata dopo puntata Hakan dimostrerà di non essere affatto coinvolto nell'omicidio di Demir. Si scoprirà che Yaman è stato ucciso dagli uomini di Abdulkadir in un tentativo di fuga e che Keskin era al corrente di tutto. Hakan avrebbe voluto vendicarsi di Demir solo dal punto di vista economico senza fargli del male, per questo Abdulkadir lo ha tenuto all'oscuro di tutto.

I sentimenti di Hakan nei confronti di Zuleyha, nel frattempo, cresceranno ogni giorno di più e lo porteranno ad allontanarsi dal suo perfido socio. Pur sembrando un nemico al suo arrivo, presto Hakan diventerà l'alleato più prezioso per Zuleyha e la sua famiglia.