Maria sarà turbata dalla conoscenza di Silvana e nella puntata de Il Paradiso delle signore 8 di giovedì 4 gennaio lo confiderà a Irene. Le anticipazioni inoltre annunciano che Tancredi assumerà un investigatore privato per seguire i movimenti di Matilde e Vittorio, mentre Tullio penserà di trasferirsi a Milano. A casa Guarnieri, Marta penserà di lasciare al più presto la città per evitare di parlare a Umberto della sua relazione, mentre Adelaide darà una risposta a Marcello che vorrebbe riprendere la loro relazione.

Il pranzo organizzato da Concetta e l'imbarazzo di Maria

La decisione di Concetta che inviterà a pranzo Silvana e suo figlio Matteo non si rivelerà quella più giusta per Maria. Dopo aver svicolato alcune domande imbarazzanti da parte di Vito su Portelli, la signorina Puglisi parlerà dell'incontro con Irene. Maria non nasconderà alla sua amica che aver conosciuto la madre di Matteo non l'ha lasciata indifferente, anzi l'ha turbata parecchio. Irene ascolterà i tormenti della sua amica e cercherà di mitigare la situazione che sta vivendo. Nel frattempo, Tullio sarà deciso a trasferirsi a Milano per stare più vicino a Elvira e questa non sarà una bella notizia per Salvatore, ancora innamorato di lei.

Marcello consiglierà al suo amico di organizzare delle serate musicali in caffetteria.

La gelosia di Tancredi e i nuovi tentativi di Marcello

Non saranno giorni facili per Tancredi, ancora in pena per la fine del suo matrimonio con Matilde. Per vendicarsi di sua moglie, Di Sant'Erasmo deciderà di assumere un investigatore privato che seguirà ogni movimento di Matilde e Vittorio.

Intanto Marcello continuerà a pensare alla contessa, sperando di tornare con lei. A questo proposito, Barbieri incontrerà nuovamente Adelaide e le chiederà di riprendere la loro relazione. La contessa non potrà nascondere di amarlo ancora, ma gli dirà di aver già preso la propria decisione.

Un'analisi sulle intenzioni di Adelaide con Barbieri

Come andrà a finire tra Adelaide e Marcello? La passione tra i due non si è mai spenta e nonostante la fine della loro relazione, nelle scorse puntate si sono riavvicinati.

Marcello ha fatto una sorpresa alla contessa, portandola con sé in vespa e trascorrendo la notte con lei. Nonostante tutto la storia d'amore tra Marcello e Adelaide sembrerà chiusa, almeno per il momento. Probabilmente la contessa continuerà ad evitare di impegnarsi seriamente con Barbieri, anche se ha ammesso i propri sentimenti anche con Marta, a cui ha parlato della paura dei pregiudizi che la loro storia d'amore farebbe nascere a causa della differenza d'età.