Le anticipazioni di Un posto al sole nella settimana 8-12 gennaio 2024 rivelano che Diego inizierà ad avere dei sospetti sull'assenza di Ida a Napoli e vorrà vederci chiaro.

Per tale motivo deciderà di affrontare Roberto e Marina che non si faranno scrupoli ad ingannarlo, tenendolo all'oscuro della verità dei fatti e provando così a smorzare i suoi dubbi.

Intanto Alberto si rivelerà sempre più inadatto a fare il padre e a quel punto Giulia deciderà di intervenire per aiutare Clara.

Diego decide di indagare sulla vicenda di Ida

Diego, dopo aver ricevuto la breve chiamata da parte di Ida, si renderà conto che c'è qualcosa che non quadra in tutta questa vicenda.

Il ragazzo ha carpito una richiesta di aiuto da parte della mamma di Tommaso e non riesce a darsi pace.

I familiari e gli amici del ragazzo, però, proveranno a rassicurarlo e tranquillizzarlo, dicendogli che probabilmente si sta spingendo un po' troppo oltre con le sue fantasie.

Diego non riuscirà a stare tranquillo e deciderà di affrontare Marina e Roberto, convinto del fatto che i due coniugi potrebbero dargli una mano per attutire i suoi sospetti.

I due, naturalmente, non racconteranno la verità e preferiranno tacere sul fatto che Ida sia prigioniera della zia che hanno corrotto.

Marina e Roberto ingannano Diego su Ida: anticipazioni Un posto al sole 8-12 gennaio

Marina e Roberto non si faranno scrupoli ad ingannare Diego nel corso dei prossimi episodi: per non essere scoperti e smascherati, si inventano che la ragazza si è messa in contatto con Marina e che va tutto bene.

Diego, però, non crederà a questa versione dei fatti raccontata dai due coniugi Ferri e si metterà all'opera per partire al più presto e raggiungere la sua amata in Polonia.

Nel frattempo Alberto si mostrerà sempre più inadatto a fare il padre e Giulia deciderà di intervenire in prima persona offrendo un lavoro a Clara presso il suo Centro di ascolto.

Filippo, invece, si ritroverà a gestire il difficile rapporto professionale che si è venuto a creare tra Michele e Micaela, ma non sa che la cosa potrebbe sfuggirgli di mano.

La vendetta di Alberto contro Clara negli episodi precedenti della soap

Nelle puntate precedenti della soap opera di Rai 3 Alberto si era detto pronto a vendicarsi della sua ex compagna dopo che era scappata via da Napoli assieme al loro bambino per seguire Eduardo.

La donna aveva fatto perdere le sue tracce per diversi giorni lasciando Alberto nel vortice della disperazione assoluta.

Una volta rientrata a Napoli, però, Alberto le ha giurato che avrebbe fatto di tutto per ottenere la custodia esclusiva del bambino e portarglielo via definitivamente.