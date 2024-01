Le anticipazioni della soap tv La Promessa relative alle puntate in onda dall'8 al 12 gennaio 2024, vedranno Catalina ottenere la gestione della tenuta dopo aver dato un ultimatum al padre Alonso. Jana e Manuel invece, faranno un nuovo volo insieme rischiando di essere scoperti da Jimena, mentre a La Promessa farà ritorno vivo e vegeto Salvador.

Alonso cede all'aut aut di Catalina: sarà lei a gestire La Promessa, Salvador è vivo

Lunedì 8 gennaio inizierà una nuova settimana di programmazione de La Promessa e Catalina continuerà a discutere con il padre per via della gestione della tenuta.

La ragazza non vorrà fare passi indietro e dirà ad Alonso che se non le affiderà la gestione de La Promessa, lei lascerà la casa per sempre. Sarà quindi un ultimatum quello di Catalina e Alonso cercherà di dar ragionare la figlia, ma alla fine si vedrà costretto a cedere a questo aut-aut.

Nel corso di queste nuove puntate farà il suo ritorno Salvador. Il giovane non è morto in guerra come tutti credevano, ma ricomparirà a sorpresa alla Tenuta, lasciando di stucco tutti quanti. Salvador sarà completamente cambiato: apparirà molto dimagrito e provato e soprattutto sarà cieco da un occhio.

Manuel e Jana volano ancora insieme

Manuel intanto non riuscirà a capacitarsi di essere stato ingannato e di aver sposato Jimena, una donna che non ama.

Il marchesino si confiderà con l'amica Blanca, la quale cercherà di rincuorarlo. Anche don Romulo farà lo stesso, visto che sarà preoccupato per il giovane De Lujgan.

A turbare Manuel sarà anche il fatto che Jana sia sempre più distante da lui. La domestica infatti non vorrà riprendere una storia con lui, sapendo che non solo è sposato, ma anche che per via delle differenze sociali sarebbe una relazione impossibile.

Però Jana accetterà di volare ancora una volta insieme a Manuel e appena torneranno all'hangar, i due rischieranno di essere scoperti da Jimena.

Un riepilogo sulla travagliata storia tra Manuel e Jana

La storia d'amore tra Manuel e Jana è uno dei punti cardine di questo sceneggiato in costume, ambientato nella Spagna di inizio '900.

Sin dal loro primo incontro, avvenuto il giorno delle nozze di Tomas, tra i due è scoccata la scintilla. Peccato che il loro amore sembri impossibile, sia a causa della differenza sociale, sia per gli intrighi e sotterfugi messi in atto prima da Cruz e poi da Jimena.

Quest'ultima, è riuscita con l'inganno a farsi sposare da Manuel, quando lui ha perso la memoria, gettando nella disperazione Jana. Quando però il giovane ha recuperato i propri ricordi del passato, la domestica e il marchesino sono tornati a frequentarsi di nascosto.