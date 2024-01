Ada sarà ostile con Rossella nelle prossime puntate di Un posto al sole, il tutto dopo aver probabilmente assistito alla dichiarazione di Nunzio. La figlia di Silvia non saprà dare una spiegazione all'atteggiamento della sua amica e per lei arriverà un periodo molto duro.

Il ritorno di Riccardo non servirà a migliorare la situazione, perché dopo averla tradita l'uomo sarà freddo con lei. Nel frattempo, Nunzio farà un incontro inaspettato e non si esclude che si tratti proprio di Ada che con lui aveva avuto un breve flirt in passato. Dopo aver chiuso con Diana e aver ricevuto un rifiuto da Rossella, Cammarota sarebbe disposto a ricominciare con Ada.

Ada sarà scostante con Rossella

La nostalgia per Rossella sarà sempre più forte in Nunzio, tanto che il ragazzo prenderà coraggio e le dichiarerà i suoi sentimenti. Le cose non andranno come sperava Cammarota, perché a quanto pare Rossella resterà con Riccardo, lasciandogli poche speranze. A creare problemi alla giovane dottoressa ci sarà anche la sua amica Ada che sarà piuttosto ostile nei suoi confronti. Rossella non saprà spiegarsi il motivo del cambiamento dell'infermiera, ma è facile intuire che Nunzio sia al centro delle incomprensioni. Ada in passato ha provato un forte interesse per Nunzio e tra i due c'è stato anche un breve flirt, ma Cammarota era troppo preso da Rossella per portare avanti una storia seria.

Non si esclude che Ada possa aver ascoltato la dichiarazione di Nunzio e per questo sia infastidita da Rossella. L'infermiera era molto presa da Cammarota e pensare che a causa dei sentimenti per la sua amica la sua storia non sia decollata la farebbe indispettire.

Il ritorno di Riccardo dopo il tradimento con Virginia

Riccardo si troverà a Milano e al convegno incontrerà Virginia con cui ci sarà un bacio.

Crovi tornerà a Napoli con dei pensieri contrastanti, perché l'incontro con la sua ex moglie non lo ha lasciato affatto indifferente. Rossella noterà una certa distanza da parte del suo futuro marito che sarà anche piuttosto pensieroso. Il dottor Crovi confiderà alla sua fidanzata il desiderio di trasferirsi in Germania in futuro e questo potrebbe aumentare ancora di più la confusione in Rossella.

Nunzio, invece, farà un incontro inaspettato e potrebbe trattarsi proprio di Ada. L'infermiera, ancora presa da Cammarota, sarebbe una buona possibilità per voltare pagina dopo l'ennesimo rifiuto di Rossella. L'ipotesi che Nunzio si concentri su Ada si fa sempre più concreta, dato che Diana è ormai impegnata con l'imprenditore Flavio Bianchi.

Nunzio diviso tra Rossella e Ada in futuro?

Le cose sarebbero destinate a cambiare nuovamente in futuro, perché prima o poi Rossella scoprirà il tradimento di Riccardo.

In questo caso la figlia di Silvia correrebbe a confidarsi con Nunzio che è sempre stato il suo migliore amico, ma lui la aspetterà?

Se dovesse iniziare una storia seria con Ada, Cammarota si troverebbe seriamente in difficoltà ma il sentimento che prova per Rossella è troppo forte e non sembra destinato a spegnersi facilmente.