Nella puntata de Il Paradiso delle signore andata in onda nel pomeriggio di lunedì 14 ottobre è stato svelato il segreto custodito per anni da Ciro. Il signor Puglisi ha confessato alla moglie di aver chiesto in passato un prestito agli strozzini. Sono stati questi ultimi a prendere le loro terre in Sicilia, in quanto non è riuscito a saldare il suo debito. Concetta si è infuriata con suo marito e non l'ha perdonato per le bugie che le ha raccontato.

Ciro confessa la verità a Concetta riguardo la perdita delle terre in Sicilia

Salvatore ha parlato a cuore aperto con Ciro, consigliandogli di essere sincero con sua moglie.

Il signor Puglisi è in crisi con Concetta a causa del rifiuto della donna di ospitare Mimmo, il figlio di Carmelo Burgio, ma ha trovato il coraggio di confessare alla consorte ciò che le ha nascosto per troppo tempo. Per preparare Concetta all’amara verità, Ciro ha cucinato la cena e ha apparecchiato la tavola. La signora Puglisi ha notato le strane premure di suo marito e ha chiarito che non avrebbe cambiato idea su Carmelo Burgio. Ciro, quindi, ha dovuto difendere l’onore del suo amico: “Se abbiamo perso tutte le nostre terre, non è colpa di Burgio”.

Ciro non ha saldato i debiti con gli strozzini, Concetta sconvolta

Puglisi ha proseguito il racconto, svelando che Carmelo ha messo una buona parola con suo fratello, il direttore della banca.

Concetta, invece, ha sempre saputo che il signor Burgio non aveva fatto nulla per loro ed è rimasta sconvolta dalle menzogne del marito. Non è l’unico segreto che Ciro ha dovuto confessare alla moglie: per saldare tutti i debiti si è rivolto agli strozzini. Le banche non gli hanno dato più denaro a causa della mancanza di garanzie e Ciro ha avuto del denaro da Carmelo: “Mi vergognavo a dirtelo, ma i soldi per trasferirci qui a Milano ce li ha prestati lui”.

Concetta ha scoperto così che il compare di Partanna li ha aiutati nel momento del bisogno e non ha capito perché suo marito le abbia mentito. Ciro, disperato, le ha rivelato: “Mi vergognavo”. Successivamente ha confessato che i soldi non bastavano, per questo si è rivolto agli strozzini. Non è mai riuscito a saldare il suo debito a causa degli interessi molto alti, per questo gli strozzini hanno preso le loro terre.

Concetta è rimasta sconvolta e ha lasciato la stanza senza dire una parola.

Un riepilogo degli episodi precedenti: Agata ha visto Concetta triste in atelier

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore, Concetta ha rifiutato di ospitare Mimmo, il figlio di Carmelo Burgio. A casa Puglisi, per questo motivo, è nata una discussione che ha portato Ciro e sua moglie ad allontanarsi. Agata ha visto sua madre molto triste all’atelier e ha informato suo padre della situazione. Nel frattempo Salvatore ha cercato di consolare il barista, affranto per i suoi problemi familiari.