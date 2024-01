Con le nuove puntate di Un posto al sole previste dal 15 al 19 gennaio su Rai 3 non si esclude che Raffaele e suo figlio Diego possano trovarsi in serio pericolo di vita.

I Giordano si metteranno sulle tracce di Ida e vorranno portarla in Italia al più presto, ma la loro missione rischierà di assumere una piega del tutto inaspettata per via della crudeltà dei familiari di Ida, che non sarebbero affatto disposti a veder fallire il loro piano, dopo che hanno ricevuto una ingente somma di denaro da parte di Roberto Ferri.

Diego non si arrende e vuole riportare a casa Ida

Raffaele e Diego decideranno di mettersi sulle tracce di Ida e si diranno disposti a partire al più presto per la Polonia, perché vogliono capire e vedere dove si trovi.

Un viaggio che si preannuncia particolarmente complicato, dato che la stessa Ida inizierà a essere preoccupata per le sorti dei Giordano [VIDEO] e finirà per temere il peggio.

La svolta rischierebbe di arrivare con le puntate della soap opera previste dal 15 al 19 gennaio, dato che padre e figlio potrebbero ritrovarsi in serio pericolo di vita.

Diego e Raffaele rischierebbero la vita nelle puntate di Un posto al sole al 19 gennaio

Non si esclude che Raffaele e Diego possano trovare l'abitazione in cui si trova la mamma del piccolo Tommaso e a quel punto decidere di intervenire al più presto per poterla liberare dalla prigionia in cui si trova.

Tale situazione finirebbe per scatenare la furia dei famigliari di Ida, in particolar modo della zia Magdalena, che ha ricevuto un'importante somma di denaro da parte dei coniugi Ferri per tenere buona la ragazza e fare in modo che non tornasse a Napoli.

Di conseguenza Magdalena si ritroverebbe a perdere le staffe nei confronti dei Giordano, al punto da rendersi protagonista di un gesto folle che rischierebbe di mettere in bilico la vita di padre e figlio.

Si riuscirà a evitare il peggio e a fare in modo che Ida possa ricongiungersi con il suo amato bambino?

I fan sperano di rivedere Ida insieme al suo bambino

Gli appassionati della soap opera di Rai 3 sperano che Ida possa riuscire a prendersi la sua rivincita nel corso di questa stagione e liberarsi così dal giogo di Roberto Ferri e anche dei suoi perfidi familiari che si sono lasciati facilmente corrompere dal ricco imprenditore.

"Indipendentemente dal sentimento che c'è tra Ida e Diego, ma non riesco a credere che Marina dimentichi che Ida le ha salvato la vita, non posso pensare che sia così egoista", scrive qualcuno sui social.

Un ricongiungimento tra Ida e il piccolo Tommaso renderebbe entusiasti i fan, i quali sperano anche che la donna possa lasciarsi andare definitivamente con Diego e viversi questa storia d'amore.