Thomas punterà un coltello contro Brooke nelle puntate di Beautiful dall'8 al 13 gennaio. Le anticipazioni annunciano che tutto inizierà da un battibecco che la donna scatenerà notando che Thomas usa un coltello pericoloso per sbucciare la frutta di suo figlio. Douglas sarà al centro della discussione ma tutto andrà a degenerare quando il figlio di Ridge avvertirà Brooke del fatto che presto Ridge e Taylor torneranno insieme.

Brooke chiederà di riportare Douglas da Hope

L'antipatia di Thomas e Steffy nei confronti di Brooke non è una novità ma nelle prossime puntate di Beautiful sarà molto chiara.

L'odio accumulato negli anni esploderà all'improvviso in una discussione che vedrà Thomas protagonista. Tutto avrà inizio quando Brooke si recherà da lui con l'intenzione di riportare a casa il piccolo Douglas. In quel momento, Thomas sbuccerà una mela a suo figlio utilizzando un coltello che Brooke riterrà molto pericoloso. La madre di Hope inizierà a criticare il modo di fare di Thomas che secondo lei non dovrebbe maneggiare un'arma in presenza del suo bambino. Lui sarà molto infastidito dal giudizio di Brooke che rincarerà la dose, ricordandogli tutto quello che ha fatto passare a Hope in passato. Thomas continuerà a sbucciare la frutta difendendo il suo diritto di essere padre e Brooke lo accuserà di usare Douglas per creare dei problemi a lei e a Ridge.

Thomas infastidito dalle accuse di Brooke

Brooke insinuerà che i problemi tra lei e suo marito sono nati a causa della contesa di Douglas tra i rispettivi figli. Thomas avrà subito la risposta pronta, ricordando a Brooke che lei è sempre stata un'approfittatrice e la situazione si farà sempre più tesa. Alla fine, il figlio di Ridge ribadirà che Taylor è la donna ideale per Ridge e solo lei può renderlo felice, per questo torneranno presto insieme.

Brandendo un coltello e puntandolo contro Brooke, Thomas le giurerà che i suoi genitori saranno di nuovo una coppia e il suo controllo su Ridge finirà molto presto.

La fragilità della mente di Thomas

Le paure di Brooke nei confronti di Thomas potrebbero sembrare esagerate, ma in realtà non sono del tutto infondate. Il figlio di Ridge in passato ha dimostrato di avere diversi problemi e uno tra tutti è stata la sua ossessione per Hope.

Il ragazzo era così tormentato dal pensiero di lei da costruirsi un manichino con le sue sembianze e costruirsi una vita parallela in cui essere felice con Hope. Thomas ha trascorso un periodo terribile in cui tutti pensavano che fosse una persona stabile, ma in realtà aveva anche delle allucinazioni in cui il manichino gli ordinava cosa fare. Nelle puntate adesso in onda, sembra che Thomas abbia riacquistato un ottimo equilibrio, ma non si esclude che tutto possa precipitare all'improvviso.