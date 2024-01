Le nuove puntate di Un posto al sole del mese di febbraio potrebbero essere caratterizzate dal ritorno stabile di Ida a Napoli dopo aver trascorso un periodo di prigionia in Polonia, vittima della perfidia dei suoi familiari e anche dei coniugi Ferri.

A quel punto la donna si ritroverebbe a prendere in mano le redini della sua vita, tanto da ricongiungersi al suo amato figlio allontanandolo così da Roberto e Marina.

Diego vuole mettere in salvo la sua amata Ida

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Diego e suo padre si renderanno conto che c'è qualcosa che non va in questa intricata vicenda di Ida, motivo per il quale decideranno di andare direttamente in Polonia per scoprire cosa sta succedendo.

Diego, in particolar modo, non si fiderà dei racconti di Marina e Roberto che per sviare ogni tipo di sospetti, cercheranno di tranquillizzarlo sperando che possa mettersi l'anima in pace.

Il giovane Giordano, però, non avrà alcuna intenzione di arrendersi e una volta arrivato nel paese d'origine della sua amata, deciderà di indagare per scoprire che fine abbia fatto.

Roberto e Marina costretti a separarsi da Tommy: ipotesi Un posto al sole febbraio

Con le nuove puntate della soap di Rai 3 che andranno in onda durante il mese di febbraio, non si esclude che Ida possa essere finalmente salvata dal suo amato Diego e avere la possibilità di rientrare a Napoli dopo un periodo di assenza.

La donna, per prima cosa, si ritroverebbe a prendersi nuovamente cura del suo amato figlioletto Tommy, da cui difficilmente sarà disposta a staccarsi per l'ennesima volta.

La donna potrebbe così decidere di tenere lontani Roberto e Marina dal suo bambino eliminandoli definitivamente dalla sua vita.

Del resto i coniugi Ferri hanno giocato sporco ai danni della donna, ingannandola con la storia del viaggio in Polonia, col quale hanno corrotto i suoi familiari spingendoli a trattenerla con la forza in Polonia.

I fan della soap opera sperano nel ricongiungimento tra Ida e suo figlio Tommaso

Un'evoluzione che rischierebbe di far fallire clamorosamente il piano diabolico messo in atto da Roberto e Marina nel corso di queste settimane, per la gioia dei tantissimi appassionati che fin dal primo momento non hanno gradito il gesto dei due coniugi nei confronti della mamma di Tommy.

Di sicuro, però, per Ferri non sarebbe facile attutire il colpo, dato che in questi mesi ha dimostrato di essersi affezionato moltissimo al bambino che considera un figlio a tutti gli effetti.

Una punizione che si rivelerebbe giusta, dato il suo becero tentativo di separare il bambino dalla sua vera mamma.