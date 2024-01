Lunedì 8 gennaio Uomini e donne tornerà in onda con nuovi appuntamenti. Nelle prime puntate di inizio anno il cavaliere Federico abbandonerà il programma dopo una una furiosa lite con Tina Cipollari. Il corteggiatore di Ida Platano, Mario Cusitore, sarà oggetto di una segnalazione.

Furiosa lite tra Federico e Tina: lui lascia Uomini e donne

Uomini e donne torna su Canale 5 dopo la pausa natilizia. Nella prima settima di programmazione del nuovo anno che va dall'8 al 12 gennaio i telespettatori assisteranno all'abbandono sia di Roberta Di Padua sia di Federico, il cavaliere sardo che era giunto nelle puntate di dicembre per conoscere Barbara De Santi.

Federico aveva chiuso con la dama attirandosi le critiche di Tina Cipollari che lo ha attaccato più volte in studio. Le liti proseguiranno anche in queste nuove puntate, tanto che Federico deciderà di abbandonare il programma al termine dell'ennesimo scontro. Alessandro Vicinanza e Cristina Tenuta, invece, continueranno la loro frequentazione.

Segnalazione su Mario: Ida lo perdona

Nelle puntate in onda sino al 12 gennaio ci sarà una segnalazione su Mario Cusitore, il corteggiatore di Ida Platano. In studio giungerà una ragazza che sosterrà di essersi scambiata dei messaggi con lui poco prima che Mario partecipasse a Uomini e donne. Ida alla fine perdonerà il corteggiatore e deciderà di non eliminarlo.

Questo confermerà il fatto che la tronista sia molto interessata a lui. Per quanto riguarda il percorso di Cristian, il 22enne porterà in esterna Valentina e Virginia. Quest'ultima ancora una volta deciderà di eliminarsi. Cristian, ormai stanco di questo tira e molla, dichiarerà di non voler più andare a riprenderla.

Il percorso di Ida a Uomini e donne dal 2017 ad oggi

Ida Platano è uno dei volti più noti di Uomini e donne. È stata Maria De Filippi a volerla come nuova tronista. Una novità assoluta per il Trono Classico, visto che mai prima d'ora una persona over 40 si era seduta sul trono.

Ida è stata una dama del parterre Over a partire dal 2017.

In studio aveva conosciuto Riccardo Guarnieri, con il quale aveva avuto una travaglia storia d'amore. Tornata single nel 2022 ha deciso di rimettersi in gioco ancora a Uomini e donne dove ha conosciuto Alessandro Vicinanza. I due sono stati fidanzati per 11 mesi, sino all'ottobre scorso. Entrambi hanno deciso di tornare nuovamente nel dating di Maria De Filippi: lui nel parterre Over, lei come tronista.