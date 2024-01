Il palinsesto di Canale 5 subirà delle modifiche a partire dalla giornata di lunedì 8 gennaio, quando in daytime su Canale 5 torneranno gli appuntamenti con le trasmissioni di Maria De Filippi. In prima serata, invece, spazio a un altro ritorno, quello con il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, che tornerà regolarmente in onda di lunedì sera dopo le variazioni per la sosta natalizia.

Grande Fratello ritorna di lunedì sera: cambio palinsesto 8 gennaio 2024

L'appuntamento con il reality show di Canale 5 riprenderà la sua normale programmazione a partire da questo lunedì 8 gennaio 2024, come sempre alle 21:30 circa.

Un ritorno che si preannuncia atteso dal pubblico, soprattutto dopo che nel corso degli ultimi giorni si è assistito all'uscita dalla casa di Beatrice Luzzi dal gioco, dopo la morte di suo padre. In particolare Alfonso Signorini non ha gradito l'atteggiamento di alcuni concorrenti, i quali non avrebbero rispettato il lutto di Luzzi e quindi questo lunedì sera non si esclude una nuova bacchettata in diretta.

Maria De Filippi ritorna in onda nella fascia pomeridiana di Canale 5

Il cambio palinsesto della rete ammiraglia riguarderà anche il daytime pomeridiano, nel quale ci sarà spazio per il ritorno di Maria De Filippi.

Da lunedì 8 gennaio riparte l'appuntamento con Uomini e donne, di cui saranno trasmesse le puntate dedicate all'uscita di scena di Roberta Di Padua dal cast del trono over.

A proposito dell'appuntamento quotidiano con il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, in queste nuove puntate ci sarà spazio anche per le vicende della tronista Ida Platano, che si ritroverà a portare avanti il suo percorso in attesa della fatidica scelta finale.

A seguire, poi, alle ore 16:05 riprenderà l'appuntamento con il daytime di Amici 23, di cui intanto questa domenica 7 gennaio andrà in onda il primo speciale dell'anno solare 2024.

A tal proposito le anticipazioni rivelano che non c'è stata nessuna eliminazione: sia Martina che Petit infatti sono riusciti a vincere le sfide dirette.

Ipotesi sul futuro: Gemma Galgani sarebbe in lizza come futura tronista a U&D

Nel frattempo, stando ad alcune indiscrezioni (non confermate) che trapelano in rete in queste ore, sembrerebbe che in futuro la conduttrice possa offrire la poltrona da tronista a un'altra dama storica della trasmissione.

Trattasi di Gemma Galgani che, da ormai più di dieci anni, sta portando avanti - con scarso successo sul piano sentimentale - il proprio percorso nello studio di Canale 5.

Nei mesi scorsi - per la prima volta nella storia della trasmissione - un personaggio "over" della trasmissione ha avuto l'opportunità di sedere sul Trono classico, ossia Ida Platano. Non si può quindi del tutto escludere che nel corso dell'anno 2024 possa essere ripetuta questa situazione con un'altra protagonista del trono over.