Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che saranno trasmesse a gennaio su Canale 5 rivelano che Ida si ritroverà a rincorrere Ernesto dietro le quinte dopo che il cavaliere lascerà lo studio.

Manuela, invece, non potrà nascondere la sua delusione nei confronti di Alessio, sostenendo di essersi sentita messa in secondo piano dal cavaliere che sta provando a conoscere meglio.

Gabriella si ritroverà a fare i conti con l'arrivo di due nuovi pretendenti, ma nessuno di loro riuscirà a far breccia nel suo cuore.

Ida Platano rincorre Ernesto dietro le quinte della trasmissione di Canale 5

Ida Platano si ritroverà a fare i conti con un pesante attacco da parte di Ernesto, il quale non gradirà l'atteggiamento della tronista nei confronti di Mario e la definirà una "donna zerbino".

Tra i due nascerà una accesa discussione ed Ernesto deciderà di lasciare la trasmissione per una congiuntivite.

La reazione di Ida non si farà attendere: la tronista decider di rincorrerlo dietro le quinte dello show perché vuole capire se sia davvero quello il motivo che l'ha portato ad abbandonare la registrazione del programma.

Intanto per la tronista ci sarà spazio anche per l'arrivo di un nuovo corteggiatore che ha chiesto di conoscerla: si chiama Sergio.

Manuela delusa da Alessio: anticipazioni Uomini e donne gennaio

Le anticipazioni delle prossime puntate del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi, inoltre, rivelano che Alessio e Manuela si ritroveranno al centro dello studio per fare un bilancio della loro frequentazione che non sta dando i frutti sperati.

La dama ammetterà di essere delusa perché si sente messa in secondo piano da Alessio e per questo motivo ha scelto di non presentarsi in esterna preferendo uscire assieme a Daniele.

Gabriella avrà la possibilità di uscire con due nuovi cavalieri presenti nel parterre del trono over, ma alla fine ammetterà che nessuno ha saputo far breccia nel suo cuore e di conseguenza sceglierà di non proseguire la conoscenza fuori dalla trasmissione.

La segnalazione sul corteggiatore Mario nelle puntate precedenti del talk show

Nelle puntate precedenti del programma Ida si era ritrovata a fare i conti con una segnalazione sul conto di Mario [VIDEO], accusato di sentirsi anche con un'altra donna non presente nel parterre della trasmissione.

La ragazza in questione ha portato le sue prove in studio per mostrarle alla diretta interessata e a quel punto Mario ha dovuto fornire la sua spiegazione dei fatti.

Nonostante il pretendente sia stato "smascherato" Ida ha scelto comunque di perdonarlo e di non gettare al vento la loro neonata frequentazione.