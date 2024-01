Fikret andrà in Siria e scoprirà che il pacco arrivato a villa Yaman non è stato spedito da Demir. Le anticipazioni della puntata di Terra amara di martedì 9 gennaio spiegano che Cetin e Fikret saranno molto delusi nell'apprendere che Demir non è a Damasco come credevano. Nel frattempo a Cukurova Lutfiye chiederà a Fekeli di cercare un'altra sistemazione a causa dei pettegolezzi, mentre Hakan dopo essersi presentato come Mehmet conquisterà l'affetto e la fiducia di tutti.

Le indagini di Fikret in Siria non porteranno a buone notizie

La speranza di ritrovare Demir non si spegnerà in Zuleyha che anche grazie a Lutfiye continuerà a essere ottimista.

Dopo aver ricevuto un pacco a nome di Yaman, la donna sarà certa che suo marito è ancora vivo e implorerà Fikret di partire per la Siria e ritrovare Demir. Il nipote di Fekeli partirà con Cetin per Damasco e si farà aiutare dal suo amico Sahap, ma non troverà buone notizie. Il contatto assicurerà Fikret che Demir non si trova in Siria, ma lui insisterà con altre telefonate che purtroppo lo deluderanno ancora un volta. Dopo una lunga ricerca, Sahap chiederà a Fikret di analizzare il pacco ricevuto da Zuleyha e avrà la prova dell'inganno subito dagli Yaman. Sahap spiegherà a Fikret che il francobollo usato per la spedizione non era adatto alla posta, ma era un pezzo da collezione, quindi Demir non ha mai spedito quel pacco.

Fikret e Cetin saranno sconvolti e dispiaciuti per zuleyha.

I pettegolezzi su Zuleyha e Fikret si faranno sempre più insistenti

A Cukurova, invece, i pettegolezzi sulla presunta relazione tra Zuleyha e Fikret non si spegneranno.

Lutfiye sarà molto infastidita dalle voci e chiederà a Fekeli di cercare al più presto un'altra casa per lasciare villa Yaman.

Nel frattempo Hakan, dopo il discorso di Zuleyha alla cerimonia di circoncisione, conquisterà tutti con le sue parole. Facendosi chiamare Mehmet Kara, Hakan riuscirà a farsi benvolere e le sue intenzioni di migliore l'azienda Yaman e l'intera Cukurova sembreranno sincere. Qualcuno, tuttavia, non si lascerà conquistare facilmente da Mehmet e sebbene sia nata una simpatia tra loro non abbasserà le difese.

Si tratta di Fekeli.

La conoscenza di Mehmet Kara ha lasciato dei dubbi in Fekeli

Fekeli ha accolto Mehmet nel migliore dei modi, con un invito a cena in cui ha aperto il suo cuore al nuovo socio di Zuleyha. Ali Rahmet ha anche parlato del tragico incidente in cui ha perso la vita Erkan Gumusoglu e Mehmet ha ascoltato con attenzione. Le parole di Fekeli hanno colpito così tanto il nuovo socio che pur avendo architettato contro di lui una vendetta mortale gli ha salvato la vita. Nonostante tutto, Fekeli continuerà ad avere dei dubbi nei suoi confronti.