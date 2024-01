I messaggi che Cricca e Isobel hanno postato su Instagram hanno portato i fan di Amici a pensare che potrebbe esserci una crisi in corso tra loro. Il cantante ha annunciato che sparirà per un po' dai social e cercherà di ritrovare sé stesso nel corso del viaggio in Africa che ha appena intrapreso con la mamma. La ballerina, invece, ha ringraziato chi le sta vicino nei momenti di sconforto.

Le parole prima di lasciare i social

Da qualche ora i fan di Amici non stanno commentando solo il rimprovero che Todaro ha ricevuto dalla moglie Francesca nel corso dell'ultima puntata, si vocifera, infatti, che Cricca e Isobel potrebbero essere in crisi.

Il cantante ha postato tra le sue Instagram un messaggio con il quale ha anticipato ai follower che si sarebbe assentato per un periodo.

"Sto andando in Africa insieme a mia mamma, voglio staccare la spina e vivere", ha esordito Cricca.

Il protagonista della scorsa edizione del talent show ha poi aggiunto: "Non so trovarmi un posto nel mondo. In questo periodo ho tanti punti interrogativi e per questo ho deciso di partire".

"Ho paura della vita e del fallimento, ma anche di stare da solo. Sparirò e mi concentrerò su di me", ha concluso Cricca sui social network.

Lo sfogo della professionista del talent

Poche ore dopo è stata Isobel a condividere su Instagram un messaggio che ha subito attirato l'attenzione dei fan di Amici.

"Nei momenti di sconforto si riconosce il potere e il valore delle persone che stanno al tuo fianco e ti sollevano giorno dopo giorno", ha scritto la ballerina sul suo profilo.

Isobel ha anche ringraziato chiunque la stia supportando in questo periodo della sua vita, augurando a se stessa e agli altri un 2024 pieno di luce e amore.

Queste parole, unite a quelle di Cricca, fanno pensare che potrebbe essersi rotto qualcosa tra loro, anche perché non si fanno vedere insieme da tempo e la loro ultima apparizione tv da coppia risale allo scorso autunno in una puntata di Verissimo.

L'amore nato in casetta

Isobel e Cricca si sono conosciuti un anno fa perché entrambi hanno partecipato alla 22esima edizione di Amici.

Il cantante ha avuto un colpo di fulmine per la danzatrice di origini australiane e l'ha corteggiata in casetta. Dopo un avvicinamento e qualche bacio, però, la ragazza ha deciso di interrompere la relazione per concentrarsi esclusivamente sullo studio.

Terminata l'avventura nella scuola, però, tra i due c'è stato un ritorno di fiamma: sono tante le foto che i fan hanno scattato alla coppia quest'estate, soprattutto agli eventi di lui ai quali lei ha assistito.

Da settembre, però, Isobel è nel corpo di ballo del talent show e gli incontri con il fidanzato sembra si siano ridotti ai minimo (questo è quello che si evince dai contenuti che entrambi hanno postato sui social network).