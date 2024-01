Alessandro Vicinanza lascia lo studio in lacrime durante la registrazione di Uomini e donne di lunedì 8 gennaio.

Il cavaliere del trono over si è ritrovato per l'ennesima volta al centro dell'attenzione dopo essere stato protagonista di uno scontro con la sua ex Ida Platano.

Non è finita qui, perché durante le riprese di questo inizio 2024 c'è stato spazio anche per il ritorno di Armando Incarnato in trasmissione, che non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti di Alessandro, al punto che i due si sono ritrovati a sfiorare la rissa in studio.

Il ritorno di Armando Incarnato, che sfiora la rissa in studio con Alessandro Vicinanza

Il rientro di Armando Incarnato non è passato inosservato nel corso dell'ultima registrazione del talk show, soprattutto perché il cavaliere ha puntato il dito contro Alessandro Vicinanza, con il quale già in passato vi sono stati degli accesi scontri verbali.

I due hanno sfiorato la rissa in studio, al punto che è stato necessario l'intervento di altri volti della trasmissione per calmare le acque.

Secondo quanto apprende Blasting News Alessandro ha dovuto fare i conti anche con l'ennesimo scontro con la sua ex fidanzata Ida Platano, che a quanto pare non avrebbe gradito alcune affermazioni rilasciate dal cavaliere a Verissimo.

Alessandro lascia lo studio in lacrime: anticipazioni Uomini e donne

Tra i due è nata un nuovo alterco e Alessandro ha lasciato lo studio in lacrime, fortemente provato dalla situazione che si era venuta a creare prima con Armando e poi con la sua ex fidanzata.

Una registrazione non facile per il cavaliere, che intanto ha messo sotto la lente di ingrandimento anche il suo rapporto con Cristina, la dama che in queste settimane ha provato a conoscere meglio.

Alessandro ha ammesso di non fidarsi più al 100% della dama, motivo per il quale ha scelto di mettere in discussione il loro neonato rapporto.

Alessandro aveva fatto infuriare Roberta con la sua scelta nelle precedenti puntate

Nelle puntate precedenti era stato proprio Alessandro Vicinanza a chiedere di poter conoscere meglio Cristina, ammettendo di essere attratto fisicamente da lei.

Una richiesta che aveva fatto infuriare Roberta, che delusa dall'atteggiamento del cavaliere aveva scelto di abbandonare la trasmissione di Maria De Filippi.

Tuttavia, l'uscita di scena di Roberta non è durata a lungo, dato che la dama è rientrata già nel parterre over durante la registrazione di lunedì 8 gennaio, pronta a rimettersi in gioco.