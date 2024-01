Due donne arriveranno da Zuleyha per parlare con lei nella puntata di Terra Amara in onda lunedì 15 gennaio. Selma e sua madre pretenderanno che la ragazza dia a loro i soldi che Demir era solito dare alla sua ex Hülya, altrimenti riveleranno che Demir era fidanzato con la sorella di Hakan Gumusoglu. Zuleyha apprenderà che la ragazza dopo l'abbandono di Yaman ha tentato di togliersi la vita e che è rimasta paralizzata.

Due sconosciute a villa Yaman

Per Zuleyha non ci sarà pace in assenza di Demir e dopo la morte di Fekeli si sentirà ancora più fragile.

Mehmet e Fikret non faranno altro che litigare tra loro e qualcuno potrebbe approfittare della situazione di debolezza della famiglia. A Villa Yaman si presenteranno due donne, Selma e sua madre, in cerca di Demir e verranno accolte da Lutfiye. La donna dirà alle ospiti che Yaman è disperso, ma che potranno tornare per parlare con la moglie Zuleyha. Selma e la madre non perderanno tempo e si recheranno all'ufficio della moglie di Demir, senza tenere conto neanche della segretaria che proverà a trattenerle nella sala d'attesa. Zuleyha accoglierà le nuove arrivate, che le racconteranno una questione molto delicata che riguarda il passato di Demir.

Il passato di Demir sorprende Zuleyha

Zuleyha ascolterà le parole di Selma e la madre, che le racconteranno di conoscere molto bene un fatto del passato di Demir.

Le donne spiegheranno che prima di sposarsi con Filiz, Yaman era fidanzato con Hulya, la sorella di Hakan Gumusoglu, e le aveva promesso che sarebbe arrivato all'altare con lei. La ragazza aveva diciotto anni ed era molto innamorata di Demir, che la abbandonò improvvisamente per scegliere Filiz. Zuleyha apprenderà che Hulya ha fatto il possibile per tornare con lui, ma Yaman aveva già scelto e la delusione è stata così grande che la ragazza ha tentato di togliersi.

Hulya non è morta, ma da allora è costretta a vivere in sedia a rotelle ed è muta, e per tenere in segreto questa storia Demir dava a Selma e sua madre una somma di denaro ogni mese. Le due donne vorranno che Zuleyha dia a Hulya la stessa somma che Yaman le ha dato per anni. Zuleyha non saprà come comportarsi, perché sentirà di non potersi fidare completamente di nessuno, per questo manderà le due donne via, ma ne parlerà con Mehmet/Hakan.

L'uomo apprenderà solo in quel momento che la sorella Hulya è paralizzata a causa della delusione dell'abbandono di Demir e rimarrà senza parole.

La storia di Filiz, la prima moglie di Demir

Prima di sposare Zuleyha, Demir aveva alle spalle già un matrimonio con Filiz, finito a causa della presunta sterilità di lei. La donna è comparsa nella prima stagione di Terra amara, presentandosi a Villa Yaman con il pancione per dimostrare a tutti che se non aveva avuto figli con Demir la responsabilità non era la sua. Filiz ha incontrato Hunkar per restituirle la preziosa spilla che aveva avuto in regalo dalla famiglia Yaman tempo prima, dicendo di aver fatto tutto il possibile per salvare il suo matrimonio. La donna ha rinfacciato all'ex suocera di essere stata spesso incolpata ingiustamente di non poter dare un erede alla prestigiosa famiglia.