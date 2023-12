Roberta Di Padua delusa dal comportamento di Alessandro nelle nuove puntate di Uomini e donne che sono state registrate l'11 dicembre.

La dama napoletana ha scelto di concedersi una seconda chance con l'ex di Ida Platano ma, complice l'ammissione di Alessandro di essere interessato anche alla dama Cristina, non ha potuto nascondere la sua amarezza.

Il cavaliere Antonio, invece, ha scelto di abbandonare la trasmissione e uscire di scena dal cast dopo che Gemma gli ha comunicato di non voler portare avanti la frequentazione.

Antonio lascia il programma dopo l'addio di Gemma

Con la nuova registrazione del talk show si è parlato dell'evolversi del percorso di Gemma che ha preferito chiudere con Antonio.

I due hanno provato a conoscersi nel corso di queste settimane ma, alla fine, la dama torinese ha capito che non potrebbe esserci niente di più una semplice amicizia. Per questo motivo ha chiuso con Antonio che, a quel punto, ha scelto di andare via dalla trasmissione, dato che aveva chiesto di partecipare solo ed esclusivamente per conoscere meglio la dama torinese.

Le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che Roberta e Alessandro hanno avuto modo di vedersi nuovamente fuori dallo studio del talk show di Canale 5.

Alessandro delude già Roberta: anticipazioni U&D nuove puntate

I due hanno trascorso delle giornate insieme a Salerno ma, ancora una volta, la dama napoletana ha ammesso di avere dei freni nei confronti del cavaliere.

Alessandro voleva portarla all'interno di una spa privata per poter stare un po' da soli in una atmosfera del tutto inedita.

Intanto però in studio è venuto fuori che il cavaliere sarebbe interessato anche a un'altra dama del parterre. Trattasi di Cristina, che lo ha particolarmente colpito, anche se la dama ha ammesso che non uscirebbe mai con lui per non ferire Roberta.

Alla fine, nel corso della registrazione di questa settimana, i due hanno ballato insieme e Roberta non ha potuto nascondere la sua delusione.

I fan critici su Roberta e Alessandro

Nelle puntate precedenti del programma, malgrado i dubbi e le incertezze, Roberta aveva accettato di riprendere in mano la sua frequentazione con il cavaliere napoletano, pur consapevole del fatto che avrebbe attirato un po' di critiche, trattandosi dell'ex fidanzato di Ida Platano.

Sui social non sono mancate le critiche nei confronti della dama e in tanti l'hanno accusata di essersi riavvicinata a Vicinanza solo per far ingelosire la sua rivale, attualmente sul trono.

"La sua è solo una ripicca", "in realtà non gliene importa niente di Alessandro", "che tristezza queste scene", sono alcuni dei commenti dei fan su Facebook contro la coppia.