Nelle puntate di Un posto al sole dal 15 al 19 gennaio Eugenio si avvicinerà molto alla collega Lucia Cimmino. Risulta chiaro da tempo che tra i due ci sia una certa alchimia, ma fino a ora il loro rapporto è rimasto su un livello puramente professionale. A quanto pare però presto le cose cambieranno e i due inizieranno a flirtare, al punto che tra i due scatterà un bacio. Nel frattempo Viola sarà preoccupata per i problemi di Antonio, che a quanto pare non le ubbidisce più.

Un posto al sole, anticipazioni 15-19 gennaio: Viola ha problemi con Antonio

Viola (Ilenia Lazzarin) telefonerà a Eugenio (Paolo Romano) per riferirgli alcune sue perplessità in merito al piccolo Antonio (Eduardo Scafora). A detta della donna il figlio ormai non ubbidisce più, e si mostra sempre più scontroso e taciturno. Il magistrato ascolterà le parole della sua ex in modo piuttosto distratto. La sua attenzione sarà infatti tutta rivolta verso Lucia (Francesca Colapietro).

La sua collega, in quel preciso istante, si troverà in corridoio intenta a parlare con il commissario Schipa (Marco Zangardi). Eugenio noterà, con un certo disappunto, che i due sono molto in confidenza. Il magistrato, per scacciare via questi pensieri, andrà da Viola per parlare con Antonio.

La figlia di Ornella, però, rimarrà spiazzata dal fatto che Nicotera sia molto freddo e distaccato con lei.

Eugenio bacia Lucia

Lucia dopo aver notato lo sguardo di Eugenio gli chiederà, con un pizzico di malizia e sfrontatezza, se l'uomo si sia ingelosito. Nicotera, spiazzato dall'intraprendenza della donna, non saprà cosa rispondere.

Lucia gli spiegherà che in passato ha avuto una storia con Schipa, ma che adesso è libera, come lui del resto.

A quel punto la donna farà la sua mossa e proverà a baciare Eugenio, che non si tirerà indietro e accetterà il gesto intimo. A quanto pare l'uomo si mostrerà deciso a voltare pagina e a dimenticare Viola.

Il futuro del magistrato Nicotera

Nonostante sia presente da diversi anni e sia il marito di una delle protagoniste storiche di Un posto al sole, Eugenio non è stato mai parte integrante del cast e non è mai entrato in sigla. Tale personaggio ha indubbiamente vissuto importanti archi narrativi, però non ha mai avuto lo spazio di altri protagonisti.

Anche quest'anno il magistrato Nicotera non è entrato nella nuova intro e resta da capire se questo sia il preludio a un suo addio o se, in qualche modo, questo personaggio ricomparirà. Il suo rapporto con Lucia non depone a favore di un futuro nel daily drama partenopeo. Da quanto visto finora difficile pensare che verrà approfondita la vita di Eugenio lontano da Viola, ma considerato il suo lavoro potrebbe comparire in altre occasioni. Resta però aperta la possibilità che un giorno possa tornare con sua moglie. Tale eventualità al momento è davvero remota, ma in futuro tutto potrebbe accadere.