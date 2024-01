Eugenio e Lucia si baceranno nelle puntate di Un posto al sole dal 15 al 19 gennaio.

Le anticipazioni annunciano che il magistrato si renderà conto di essere geloso della sua collega e lei non si lascerà sfuggire l'occasione per farsi avanti con lui. Nel frattempo, Viola continuerà ad avere problemi con Antonio che la riterrà responsabile della separazione della sua famiglia. Novità in vista anche per Diego che scoprirà il terribile segreto di Ida: la donna ha venduto suo figlio Tommaso.

Ancora problemi tra Viola e Antonio

Tra Eugenio e Viola il matrimonio è naufragato a causa del tradimento della donna con Damiano.

Per la figlia di Ornella sarà molto dura gestire l'ostilità di Antonio che, dopo aver scoperto la relazione della madre con il poliziotto, non riuscirà a perdonarla. Per l'ennesima volta, Viola tenterà di chiedere aiuto al suo ex marito chiamandolo in ufficio.

Eugenio ascolterà lo sfogo della sua ex moglie che si lamenterà del fatto che suo figlio ormai non la ascolta più: durante la telefonata, Nicotera sarà però distratto da Lucia, che in corridoio conversa amabilmente col commissario Schipa. Eugenio deciderà così di andare a parlare direttamente con Antonio e in questa occasione Viola noterà che l'uomo con lei è molto più freddo rispetto al passato. Qualcosa sta cambiando in lui?

Eugenio distratto dalla collega Lucia

Eugenio tornerà in ufficio e vi troverà Lucia che senza mezzi termini gli chiederà se si è ingelosito vedendola con Schipa. La donna rassicurerà così Eugenio sul fatto che ha avuto una breve relazione con il commissario che è comunque finita, esattamente come il suo matrimonio con Viola.

A quel punto la donna si avvicinerà ad Eugenio e lo bacerà.

Nicotera questa volta sembrerà deciso a voltare definitivamente pagina e lasciarsi alle spalle il suo matrimonio. Nel frattempo ci sarà una svolta importante per Diego che in Polonia scoprirà la verità su Ida. Il figlio di Raffaele sarà sconvolto quando scoprirà che la ragazza di cui si è innamorato ha venduto il suo bambino.

Il matrimonio di Viola e Eugenio è ormai naufragato

La lunga storia d'amore tra Eugenio e Viola ha fatto sognare per anni i fan di Un posto al sole. Tra i due c'è stata subito una forte affinità e la magia del loro primo incontro sembrava non dovesse finire mai. Il matrimonio di Nicotera è stato felice per un po' di anni ma poi sono arrivati i primi problemi a causa del lavoro di lui. I troppi impegni di Eugenio sono diventati infatti piano piano un peso per Viola e quando è avvenuto il terribile attentato che è costato la vita a Susanna qualcosa si è rotto.

La figlia di Ornella ha così chiesto a suo marito di rinunciare agli incarichi pericolosi perché stanca di vivere nella paura. La prima crisi tra i due è stata superata perché Eugenio ha messo da parte il suo lavoro per dare priorità alla sua famiglia ma quando Viola ha tradito suo marito con l'agente di scorta tutto è andato perduto. Allo stato attuale sembrerebbe impossibile un ritorno tra i due cogniugi.