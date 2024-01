Nelle nuove puntate di Un posto al sole previste nel 2024 su Rai 3 non si esclude che si possa arrivare a una resa dei conti tra Marina, Roberto e Ida.

I coniugi Ferri hanno provato in tutti i modi a sbarazzarsi della mamma di Tommaso e in tal modo a sentirsi liberi di poter crescere il bambino senza la sua presenza.

Diego, però, si metterà sulle tracce di Ida e nel momento in cui la riporterebbe a Napoli, Marina potrebbe rendersi conto del male che le ha causato allontanandola dal figlio, tanto da chiederle perdono.

Diego non intende arrendersi e vuole riportare Ida in Italia al più presto

Diego non avrà alcuna intenzione di arrendersi dopo aver perso le tracce della sua amata Ida.

Si è subito reso conto che c'è qualcosa che non quadra in tutta questa vicenda, motivo per il quale vorrà andare fino in fondo, non credendo alla versione dei fatti abbastanza poco plausibile che gli verrà raccontata dai coniugi Ferri.

Diego deciderà di mettersi in viaggio con suo padre Raffaele. I due voleranno in Polonia per riuscire a trovare il posto in cui si trova la mamma del piccolo Tommaso e portarla finalmente in Italia, per fare in modo che possa tornare a vivere insieme al suo bambino.

Marina desidera chiedere scusa a Ida: ipotesi Un posto al sole nuove puntate

Non si esclude che il progetto di Diego possa andare a buon fine e nel corso dei prossimi appuntamenti del 2024 Ida potrebbe tranquillamente rimettere piede a Napoli.

In tal caso la donna tornerebbe a prendersi cura del suo bambino dopo che i coniugi Ferri hanno architettato un perfido piano alle sue spalle, provando a liberarsi per sempre della sua presenza in città e nella vita del piccolo Tommaso.

Solo dopo averla rivista insieme a suo figlio, Marina si potrebbe rendere conto del male che ha causato a Ida, al punto da pentirsi e sentire il bisogno di chiederle scusa.

La signora Giordano potrebbe spiazzare tutti, compreso il compagno Roberto, e da mamma si ritroverebbe a implorare il perdono della donna per il gesto disumano che ha messo in piedi insieme al marito.

I fan furiosi per gli atteggiamenti di Marina con Ida

Un gesto che sicuramente renderebbe felici i fan che in queste settimane hanno bollato come "disumani" gli atteggiamenti della coppia composta da Marina e Roberto.

In tanti sui social si sono chiesti come possa essere possibile che una mamma come Marina possa arrivare a così tanta crudeltà nei confronti di un'altra mamma.

Resta da capire, a questo punto, se Ida sarà finalmente libera di poter crescere suo figlio senza ulteriori problemi.