Pia scoprirà il piano oscuro di Gregorio nei suoi confronti nelle prossime puntate de La Promessa. La governante troverà una bottiglia contenente un infuso di cicuta, una pianta velenosa, tra gli oggetti del marito e capirà che sta provando ad avvelenarla per fare del male al bambino che ha in grembo. Quando Gregorio si sentirà in trappola costringerà Pia a bere tutto il veleno, ma l'intervento tempestivo di Romulo eviterà il peggio e il maggiordomo verrà arrestato.

Il lato oscuro e pericoloso di Gregorio

Ancora molti segreti verranno a galla nella soap e uno dei più importanti riguarderà Pia.

La governante inizierà a sospettare di suo marito a causa dello strano atteggiamento che ha nei suoi confronti. La richiesta di Gregorio, che vorrebbe lasciare La Promessa per andare altrove con la sua famiglia, desterà ancora più dubbi in Pia, che proverà a capire cosa stia accadendo. La governante frugherà tra gli oggetti del marito e troverà una bottiglia di cicuta. La scoperta la metterà subito in allarme, che sarà sempre più convinta che ad avvelenarla per farle perdere il bambino non sia stata Petra, ma proprio Gregorio. La donna andrà a raccontare tutto a Jana, che rifletterà sul da farsi. Per prima cosa riterrà giusto informare Romulo di quello che sta accadendo e poi valuterà con lui se chiamare o meno le forze dell'ordine.

La rabbia di Gregorio e l'intervento di Romulo

Dopo aver trovato il veleno Pia penserà che la cosa più saggia da fare sia far sparire quella bottiglia. Quando Gregorio si accorgerà che la cicuta non è più al suo posto, e quindi è stato scoperto, andrà su tutte le furie. Mostrerà a Pia il suo lato peggiore e la costringerà a bere l'intera bottiglia di veleno, tentando di ucciderla.

Fortunatamente l'intervento tempestivo di Don Romulo eviterà il peggio e verrà subito chiamata la Guardia Civile, che arriverà al palazzo e metterà in manette Gregorio.

Il matrimonio di Pia e Gregorio per salvare le apparenze

All'inizio l'arrivo di Gregorio al palazzo sembrava una salvezza per la donna. La governante incinta, dopo aver subito una violenza da parte del Barone de Linaja, rischiava di perdere il suo posto a La Promessa.

Per lungo tempo Pia ha tentato di nascondere la sua gravidanza a tutti e quando il nuovo maggiordomo Gregorio ha capito la sua condizione, ha sostenuto Pia custodendo con lei il segreto. Petra non è stata altrettanto clemente e appena ha saputo della gravidanza di Pia è corsa a dire a Cruz che Pia aspettava un bambino. Proprio quando la marchesa sembrava voler licenziare la governante, Gregorio è intervenuto assumendosi la paternità del bambino e sposando Pia.