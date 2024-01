Diego potrebbe mettere in salvo Ida, riportarla in Italia e farle riabbracciare suo figlio nel corso delle puntate di Un posto al sole previste dal 15 al 19 gennaio su Rai 3.

Il figlio di Raffaele potrebbe così riuscire nell'impresa di portare al fallimento il piano diabolico messo a punto da Marina e Roberto, che avevano intenzione di liberarsi per sempre della mamma del piccolo Tommy.

Nunzio, invece, rischia di soffrire ancora per Rossella, non riuscendo a lasciarsi alle spalle ciò che di bello hanno vissuto insieme in passato.

Ida salvata da Diego e si riprende suo figlio Tommy: ipotesi Upas 15-19 gennaio

Non si esclude che Diego possa finalmente scoprire dove si trovi Ida e metterla in salvo dalla prigionia cui l'ha costretta sua zia Magdalena.

In questo modo il giovane Giordano la metterebbe in salvo e dopo aver affrontato a muso duro i familiari della donna la porterebbe nuovamente a Napoli.

Ida tornerebbe così a essere una donna libera e per prima cosa andrebbe a riprendersi di nuovo il suo amato bambino, consapevole del fatto di essere stata ingannata dalle persone di cui si fidava ciecamente.

Trattasi di Marina e Roberto che, contrariamente alle aspettative della donna, l'hanno portata in Polonia con l'inganno e con l'intento ben preciso di non farla più tornare a Napoli.

Nunzio soffre per Rossella e non riesce ad andare avanti

Spazio anche alle vicende di Nunzio, che si ritroverebbe ancora una volta a pensare a ciò che di bello c'è stato con Rossella.

Il cuoco del Caffè Vulcano aveva provato a lasciarsi alle spalle la figlia di Silvia, tanto da decidere di farsi avanti nuovamente con Diana, ma ha scoperto che la donna ha una nuova fiamma.

Di conseguenza Nunzio potrebbe ritrovarsi a soffrire nuovamente per la dottoressa che gli ha stregato il cuore, seppur consapevole del fatto che stia per sposare un altro uomo.

Questa volta, però, non si esclude che il ragazzo possa rendersi conto di dover agire per cercare di giocarsi le sue ultime chance, prima che possa essere realmente tardi con Rossella.

I fan sperano nel trionfo dell'amore per la coppia Nunzio-Rossella

Una coppia che non deluderebbe le aspettative dei fan, dato che in questi mesi in tanti hanno sperato che Nunzio si facesse avanti con fare deciso nei confronti della dottoressa.

La coppia Nunzio-Rossella entusiasmerebbe i numerosi appassionati della soap opera, felici di poter vedere il cuoco del Caffè Vulcano nuovamente impegnato in una relazione seria, dopo aver sofferto a lungo per l'addio con Chiara Petrone. Alcuni ipotizzano che la ragazza possa anche non convolare a nozze con Riccardo e andare via con Nunzio. "Rossella se deve scappare deve farlo con Nunzio", ha scritto qualcuno sui social.