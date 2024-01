Diego si mostrerà particolarmente preoccupato per le sorti di Ida nel corso delle puntate di Un posto al sole in onda dall'8 al 12 gennaio.

Il figlio di Raffaele si renderà conto che c'è qualcosa che non quadra in questa vicenda che coinvolge la donna, motivo per il quale vorrà vederci chiaro e mettersi a indagare in prima persona.

Il ragazzo chiederà informazioni alle uniche persone che potrebbero dargli una mano per capire cosa sta succedendo. Trattasi dei coniugi Ferri, le ultime persone che hanno avuto modo di vedere Ida nel suo paese d'origine.

Diego capisce che Ida è in pericolo: anticipazioni Upas al 12 gennaio

Diego, dopo la telefonata ricevuta da Ida dalla Polonia, capirà che alla ragazza è successo qualcosa di grave. Lei però non è riuscita a spiegarsi nel migliore dei modi: la linea telefonica era disturbata e al giovane Giordano sono arrivati solo pochi messaggi.

Di sicuro ha capito che il padre della ragazza sta male e soprattutto è riuscito a intercettare una richiesta di aiuto da parte della mamma del piccolo Tommaso.

La telefonata si era poi interrotta nel peggiore dei modi, dopo che la donna è stata scoperta dalla zia Magdalena che non si era fatta problemi a toglierle il cellulare.

Il barista del Caffè Vulcano si mostrerà in grande apprensione per le sorti della donna di cui si è innamorato, al punto da consultare amici e famigliari per riuscire ad avere un quadro più nitido della situazione.

Marina e Roberto ingannano Diego nelle nuove puntate della soap

Raffaele cercherà in tutti i modi di tranquillizzare suo figlio, sostenendo che starebbe ingigantendo la cosa più del dovuto.

Diego, però, non avrà intenzione di arrendersi e deciderà di rivolgersi alle uniche due persone che sono in grado di chiarirgli le idee.

Trattasi dei coniugi Ferri, che hanno compiuto il viaggio in Polonia con la donna.

I due però nasconderanno la verità a Diego e non gli diranno che la sua amata è prigioniera dei suoi stessi familiari, bensì lo inganneranno e proveranno a tranquillizzarlo con una storia inventata ad arte.

Ida è stata vittima dell'inganno di Marina e Roberto

Nelle puntate precedenti della soap opera Ferri aveva corrotto la famiglia molto povera di Ida: in cambio di una vasta somma di denaro aveva fatto in modo che la donna restasse in Polonia e non avesse più pretese sul piccolo Tommaso.

In questo modo hanno allontanato mamma e figlio, scatenando una marea di polemiche tra i fan social della soap opera. "Roberto e Marina due personaggi cattivi che per raggiungere il loro obiettivo sarebbero capaci di passare sopra il cadavere della mamma", scrive qualcuno su Facebook, ma questa fetta di pubblico ora spera di vedere Ida insieme al suo Tommy, pronta a farla pagare ai coniugi Ferri per questo colpo basso.