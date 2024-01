In Beautiful la guerra tra Logan e Forrester rischierà di prendere una brutta piega nel momento in cui Brooke affronterà Thomas proprio nel momento in cui lui avrà in mano un coltello. Questo metterà in allarme la donna che avrà timore per la sua incolumità e per quella dei suoi cari. Inoltre, nelle puntate in onda dall'8 al 13 gennaio, Hope e Steffy avranno un duro confronto riguardo a Ridge, Taylor e Brooke.

Scoppia la lite tra Brooke e Thomas: lui la minaccia con in mano un coltello

In Beautiful continuerà la faida tra le famiglie Forrester e Logan, non solo per via di Douglas ma anche per il fatto che Steffy e Thomas stanno facendo di tutto per riunire Ridge e Taylor.

Brooke ormai esasperata, deciderà di affrontare Thomas per parlargli del ritorno a casa di Douglas e di quello che sta accadendo tra lei Ridge e Taylor. Thomas le dirà che ormai il padre si sta ricongiungendo con Taylor e che lei non può farci nulla. La lite si accenderà proprio nel momento in cui Thomas starà per tagliare una mela con un coltello. Il ragazzo minaccerà Brooke di non interferire con la sua famiglia e Logan vedendolo con il coltello in mano avrà timore per la sua incolumità e per quella dei suoi cari. In sostanza, Brooke sembrerà avere la conferma che il figlio di Ridge è ancora pericoloso.

Lite tra Steffy e Hope: Forrester decisa a dividere la coppia Ridge-Brooke

Deacon nel frattempo, cercherà di contenere Sheila, temendo che il suo desiderio di ricostruire la famiglia perduta possa portarla a mettersi nei guai.

Ridge invece, ammonirà Steffy per aver intercettato la chiamata di Brooke e chiarirà che vorrebbe che non lo facesse mai più. Steffy però sarà sempre più decisa ad allontanare la matrigna dal padre favorendo così il riavvicinamento dei suoi genitori. Anche Hope affronterà Steffy intimandole di non intromettersi nel matrimonio di Brooke e Ridge.

Steffy però, farà presente alla sorellastra che il posto di Ridge è con la sua vera famiglia, ovvero con Taylor. Bill Spencer nel frattempo, incontrerà per caso Li Finnegan a Il Giardino. I due passeranno del tempo insieme e si aggiorneranno sugli ultimi accadimenti. Sembrerà esserci molto feeling tra loro.

L'ossessione di Thomas per Hope

In Beautiful il personaggio di Thomas Forrester è da sempre in bilico tra il bene e il male. A seconda del periodo e della trama, rasenta quella sottile linea che separa i personaggi buoni da quelli cattivi. Il legame tra lui e Hope è quello più controverso, visto che nel tempo lui ha cominciato a nutrire una vera e propria ossessione per la figlia di Brooke. Ossessione che non è mai svanita, visto che era persino arrivato a tenere nel suo appartamento un manichino con le sembianze della giovane Logan.