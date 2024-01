Nelle puntate di Un posto al sole in onda dall'8 al 12 gennaio può avvicinarsi l'epilogo per la storyline di Ida. Le anticipazioni rivelano infatti che Diego e Raffaele Giordano partiranno per la Polonia con l'intento di salvarla.

Nel frattempo, Nunzio continuerà a pensare a Rossella, mentre Alberto si rivelerà un papà poco attento ai problemi di suo figlio.

Diego e Raffaele in Polonia per salvare Ida

Dopo l'inquietante telefonata di Ida (Marta Anna Borucinska), Diego (Francesco Vitiello) comincerà a porsi delle domande. Il figlio di Raffaele (Patrizio Rispo), ora più sospettoso che mai, deciderà quindi di confrontarsi con Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), appena tornati da Londra.

Nonostante i loro tentativi di placarlo e di deviare i suoi sospetti, il giovane Giordano non si lascerà raggirare e rimarrà determinato a scoprire la verità sulla madre di Tommy.

Le anticipazioni rivelano che, in seguito, Diego e Raffaele partiranno per la Polonia. Tuttavia faranno attenzione a non rivelare le loro vere intenzioni a Ferri e sua moglie. Nonostante ciò, la coppia scoprirà comunque il loro piano e, in una corsa contro il tempo, cercherà di anticipare i Giordano per evitare di essere scoperti. Nel frattempo Marina capirà di essere andata troppo oltre in tutta questa vicenda.

Durante la loro permanenza in Polonia, intanto, Raffaele e suo figlio correranno un grave rischio.

Alberto non si rivela un buon papà, Nunzio in pena per Rossella

Nunzio (Vladimir Randazzo), convinto che sia meglio reprimere i suoi sentimenti per Rossella (Giorgia Gianetiempo), cercherà di riavvicinarsi a Diana (Sara Zanier). Tuttavia, quest'ultima ha ormai intrapreso un'altra relazione.

Alberto (Maurizio Aiello) avrà l'opportunità di essere un padre a tempo pieno per Federico.

Tuttavia, si rivelerà poco adatto a questo ruolo. Nel frattempo, Giulia (Marina Tagliaferri), per aiutare Clara nella sua difficile situazione, le proporrà un lavoro. Tuttavia, ci sarà qualcuno che non apprezzerà molto questa proposta e ci rimarrà molto male.

Ipotesi sulle vicende che avverranno in Polonia

È probabile che Roberto Ferri informi anche Magdalena e Marek per fermare Diego e suo padre.

Potrebbe essere proprio questo il grave pericolo, menzionato nelle anticipazioni, che correranno i Giordano.

Non è chiaro se la famiglia Kovalenko tenderà loro una trappola o se ci sarà altro.

Comunque è ragionevole ipotizzare un epilogo tutto sommato positivo: Ferri e sua moglie potrebbero arrendersi di fronte agli eventi imprevisti e Ida a quel punto verrebbe liberata. Resta da scoprire cosa accadrà dopo. La madre del bambino tornerà in Italia con Diego? O preferirà rimanere in Polonia con Tommy? Nelle prossime settimane se ne saprà certamente di più.