Le anticipazioni di Terra amara dall'8 al 14 gennaio 2024 rivelano che Fekeli scoprirà la verità sull'identità di Mehmet: l'uomo ha mentito a tutti, dato che in realtà si chiama Hakan.

A quel punto vorrà affrontare il suo braccio destro Abdulkadir che però, senza pensarci su due volte, ordinerà la morte di Fekeli che verrà ritrovato morto dai suoi cari.

Intanto Zuleyha deciderà di prendere le distanze da Fikret per allontanare i sospetti e i pettegolezzi sul loro conto.

Zuleyha si allontana da Fikret nei prossimi episodi

Mehmet continuerà a farsi volere bene dagli abitanti di Cukurova, compiendo anche opere di bene nei confronti dei più bisognosi della città.

Intanto il rapporto tra Zuleyha e Fikret inizierà a essere al centro di molti pettegolezzi: in città si vocifererà di una presunta love story in corso tra i due e, per questo motivo, la donna deciderà di prendere le distanze dal cognato, così da evitare ulteriore chiacchiericcio sul suo conto.

Fekeli, invece, avendo molti dubbi sul conto di Mehmet Kara deciderà di indagare e scoprirà che l'uomo ha mentito a tutti in merito alla propria identità.

Il suo vero nome non è Mehmet come va dicendo, ma Hakan: a quel punto Fekeli minaccerà il suo braccio destro Abdulkadir, intimandogli di dire la verità a tutti.

Fekeli viene ritrovato morto: anticipazioni Terra amara dall'8 al 14 gennaio

Ben presto si perderanno le tracce di Fekeli e così Lutfiye inizierà a temere che possa essergli successo qualcosa di brutto.

In effetti, l'uomo sarà vittima di una trappola mortale che è stata messa in piedi da Abdulkadir, il quale darà ordine ai suoi uomini di mettere la parola fine alla vita di Fekeli e lo farà uccidere.

L'uomo sarà fermato per strada con la scusa di una finta richiesta di soccorso, a quel punto verrà colpito con una siringa avvelenata che non gli darà scampo e morirà sul colpo.

Il suo corpo verrà ritrovato a distanza di ore da Gaffur che, sconvolto, darà l'annuncio a tutti gli abitanti di Cukurova.

Tale annuncio si rivelerà straziante in primis per Zuleyha, la quale perderà il suo punto di riferimento.

Un riepilogo sulla programmazione di Terra amara per la prima settimana del 2024

La soap opera di Canale 5 non ha avuto soste durante il periodo natalizio, andando in onda fino al 31 dicembre, ma adesso Mediaset ha sospeso temporaneamente le trasmissioni per i primi giorni del 2024, precisamente fino a venerdì 5 compreso.

Il ritorno in tv di Terra Amara avverrà quindi sabato 6 gennaio alle ore 15. Poi domenica 7 lo sceneggiato andrà in onda in prima serata dalle 21:20. Infine la serie turca tornerà nella sua consueta fascia dalle ore 14:10 alle 14:45 a partire da lunedì 8 gennaio, facendo da traino al ritorno di Uomini e donne con Maria De Filippi.