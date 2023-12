Il 2024 potrebbe rappresentare l'anno del riscatto per Diego e Ida. Le anticipazioni delle puntate in onda fino al 12 gennaio confermano che il giovane Giordano, dopo aver ricevuto la telefonata disperata di Ida, si attiverà per salvare la sua amata. La prima azione del figlio di Raffaele sarà affrontare Roberto e Marina per metterli di fronte alle proprie responsabilità, anche perché vorrà delle informazioni su Ida.

Nel frattempo, in attesa del ritorno di Giulia alla Terrazza, le condizioni di Luca inizieranno a peggiorare.

Diego pronto a salvare Ida

Dopo un primo tentativo di fuga fallito miseramente a causa del tradimento di una sua amica, Ida (Marta Anna Borucinska) riuscirà a mettersi in contatto con l'esterno. Grazie all'aiuto inaspettato di suo padre la ragazza potrà telefonare a Diego (Francesco Vitiello) per chiedere aiuto.

Le anticipazioni ufficiali non forniscono molti dettagli sulle parole che la ragazza riuscirà a dire. A quanto pare la giovane mamma di Tommy verrà bruscamente interrotta dalla zia Magdalena (Natalia Giro). È probabile che il figlio di Raffaele riesca a farsi solo un quadro parziale di quanto stia succedendo, ma sarà sufficiente per spingerlo a intervenire. Dopo la strana telefonata Diego inizierà a interrogarsi sulla permanenza della ragazza in Polonia e trovando troppi punti oscuri deciderà di affrontare Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano).

Roberto e Marina nei guai

Non è chiaro se Ida riuscirà a informare Diego del coinvolgimento di Ferri e Marina, ma in ogni caso per i due la situazione si metterà decisamente male. Anche se volessero continuare a portare avanti la narrazione per cui la mamma del bambino ha scelto spontaneamente di restare in Polonia, Diego non se ne starebbe con le mani in mano e sceglierebbe di aiutare la ragazza.

A questo punto resta da capire cosa farà Diego. Riguardo a ciò le informazioni sono scarse, ma alcune anticipazioni risultano decisamente interessanti. A quanto pare Raffaele partirà in missione insieme a suo padre. I due andranno forse in Polonia? Non c'è certezza; padre e figlio potrebbero anche limitarsi a fornire supporto a distanza.

Tuttavia, in ogni caso, sia Ferri che Marina, per la prima volta, saranno in guai seri.

In parallelo alla vicenda principale, si approfondirà anche la situazione di Luca (Luigi Di Fiore). L'uomo, rimasto da solo alla Terrazza in attesa di Giulia (Marina Tagliaferri), si troverà ad affrontare un nuovo blackout. Questo episodio sarà un ulteriore segnale del rapido peggioramento delle sue condizioni di salute, attribuibili all'avanzamento dell'Alzheimer. Questa critica fase evidenzierà l'aggravarsi della malattia e la crescente difficoltà di Luca nel gestire la quotidianità, sollevando preoccupazioni riguardo alla sua capacità di rimanere autonomo e sicuro nel suo ambiente.

Un posto al sole: Il futuro di Diego

Fin dal suo ritorno Diego ha affrontato numerose delusioni sia sentimentali che professionali. Tuttavia il 2024 potrebbe segnare un momento di svolta per il giovane Giordano. Dopo aver raggiunto una stabilità lavorativa al Vulcano, potrebbe anche trovare l'amore con Ida. Secondo un'ipotesi molto ottimistica, il ragazzo riuscirebbe a salvare la sua amata e successivamente a formare una famiglia con lei e Tommy.

Dando per scontato che Diego salvi Ida, c'è anche la possibilità che la ragazza decida di proseguire per la sua strada lasciandosi alle spalle questa brutta esperienza. Un finale positivo ma con un retrogusto amaro, anche se la verità completa sarà rivelata solo nel 2024.