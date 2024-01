Fikret riceverà l'invito alle nozze di Zuleyha e Mehmet nella quarta stagione di Terra amara, ma si rifiuterà di partecipare. "Hai fatto l'errore più grande della tua vita", dirà l'uomo a sua cognata, ribadendo i suoi dubbi sulla sincerità di Mehmet. Zuleyha, invece, non avrà nessun sospetto e sarà molto felice della proposta di matrimonio che arriverà di fronte a un cantiere con la promessa di Mehmet.

La romantica proposta di Mehmet lascerà Zuleyha senza parole

Tra Mehmet e Zuleyha il rapporto lavorativo si trasformerà presto in qualcosa di più.

L'intesa tra loro sarà evidente sin dall'inizio e Fikret non ne sarà certo felice. In un primo momento le reazioni dell'uomo nei confronti di Mehmet sembreranno dettate solo da un istinto di protezione verso Zuleyha, ma presto le cose saranno diverse. Fikret si renderà conto di essersi innamorato della moglie di suo fratello e anche se tenterà di reprimere più volte i suoi sentimenti non potrà fare a meno di essere geloso di lei. Nel frattempo Zuleyha e Mehmet si dichiareranno amore reciproco e inizieranno a parlare anche di progetti importanti. Kara porterà la sua fidanzata in un cantiere e le dirà che di lì a poco avrebbero costruito la loro nuova casa in cui vivere con una famiglia numerosa e ricominciare da zero.

Mehmet chiederà a Zuleyha di sposarla la settimana successiva e lei non esiterà ad accettare.

Il sospetti di Fikret non influenzeranno Zuleyha

Zuleyha sarà molto felice di iniziare una nuova vita con Mehmet e ne parlerà con Fikret, ma lui non sarà affatto d'accordo. L'uomo riceverà l'invito al matrimonio, ma preciserà che non sarà presente alla cerimonia.

Fikret augurerà a Zuleyha di essere felice con il suo futuro marito e spererà di sbagliarsi, ma si dirà certo che Mehmet stia nascondendo qualcosa "Hai fatto l'errore più grande della tua vita", dirà, ma Zuleyha non darà peso alle parole di Fikret. La donna sarà convinta che i suoi siano soltanto pregiudizi nei confronti di Kara e sarà molto dispiaciuta per la sua assenza.

Fikret non avrà tutti i torti, perché Mehmet Kara non è chi dice di essere. L'uomo si è presentato a Zuleyha con una falsa identità e in realtà è Hakan Gumusoglu, il temutissimo nemico di Demir. Mehmet sarà preso dai sensi di colpa e più volte sarà tentato di dire a Zuleyha tutta la verità, ma non se la sentirà di rischiare di perderla per sempre.

La difficile vita sentimentale di Fikret

Fikret non è mai stato molto fortunato in amore. Giunto a Cukurova per vendicarsi di Demir ha conosciuto Mujgan e pur amandola non è riuscito a sposarla. La dottoressa, infatti, è morta in un incidente aereo e il dolore per questa perdita è rimasto vivo in lui per molto tempo. Nelle puntate adesso in onda in Italia, Fikret è andato a cercare Demir in Siria pur di far felice Zuleyha.

L'uomo non è ancora consapevole dei suoi reali sentimenti per la cognata, ma inizia a dimostrare un forte attaccamento nei suoi confronti. Il suo futuro in amore non sarà felice perché quando si accorgerà di amare Zuleyha lei non ricambierà affatto i suoi sentimenti. Fikret, inoltre, si sentirà incastrato da Betul e pur non amandola accetterà di fidanzarsi con lei.