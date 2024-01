Nelle puntate di Beautiful in programma da lunedì a 1 venerdì 6 gennaio 2024 in prima visione su Canale 5, Steffy Forrester avrà come obbiettivo quello di riavvicinare Taylor e Ridge e per questo organizzerà una cena a sorpresa per loro.

Anticipazioni Beautiful: Thomas vuole passare più tempo con Douglas

Hope e Steffy avranno un confronto su chi dovrebbe stare accanto a Ridge. In particolare Steffy ribadirà di voler vedere suo padre accanto a Taylor e spiegherà di temere che Brooke continui a fargli del male.

Intanto Ridge troverà sua moglie Brooke abbracciata a Bill (Don Diamont) quando farà ritorno a casa: tale visione desterà la furia dello stilista che chiederà una spiegazione.

La donna a questo punto dirà a suo marito che si è trattato solo di un abbraccio affettuoso tra amici, ma che ovviamente ama soltanto lui.

Thomas, intanto, racconterà a Carter che vorrebbe trascorrere sempre più tempo insieme a suo figlio Douglas e di non voler allontanare il bambino da Hope per non farla soffrire.

Steffy organizza una cena per i suoi genitori

In seguito Brooke organizzerà una festa speciale per rientrare nelle grazie di Ridge con l'aiuto di Hope. Quest'ultima appoggerà l'iniziativa di sua madre sebbene la metta in guardia sul fatto che Thomas, Steffy e Taylor stiano tramando contro di lei.

Anche Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), intanto, pianificherà una cena a sorpresa per i suoi genitori e fare ricordare loro quanto stavano bene un tempo insieme.

La giovane e Thomas insisteranno affinché i loro genitori tornino a formare una coppia. Ovviamente Brooke (Katherine Kelly Lang) apparirà molto contrariata da tutta questa situazione e a sua volta cercherà in ogni modo di riconquistare Ridge.

Il punto sul piccolo Douglas: diviso tra Hope e Thomas

Il piccolo Douglas è attualmente al centro di una disputa fra i genitori.

Thomas infatti ha chiesto a Hope di poter passare più tempo con suo figlio e ha avanzato la proposta di far traslocare Douglas a villa Forrester. Una decisione che non è piaciuta affatto a Brooke, Liam e Hope. In particolare quest'ultima teme che Thomas voglia intraprendere una battaglia legale per ottenere la custodia del bambino.

Nonostante tutto Hope ha dato il permesso a Douglas di passare del tempo insieme a Thomas. L'iniziativa non è piaciuta a Liam (Scott Clifton), il quale crede che il rivale sia tornato nuovamente a voler manipolare sua moglie utilizzando il figlio.