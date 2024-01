Continuano le vicende di Un posto al sole. Nel corso della settimana che va dal 22 al 26 gennaio saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. Eugenio si avvicinerà molto a Lucia e sembrerà pronto a iniziare con lei una storia d'amore. Per Viola e suo figlio Antonio ci saranno ancora vari problemi da affrontare mentre Nunzio, dopo il grave pestaggio, verrà curato da Rossella e questo desterà la gelosia di Riccardo.

Il pestaggio di Nunzio

Nunzio, dopo essere stato pestato violentemente, verrà trasportato al pronto soccorso dove troverà Rossella che si prenderà cura di lui.

La stretta vicinanza consoliderà ancora di più la loro amicizia, che desterà la gelosia di Riccardo, che finirà per fare una scenata alla sua futura moglie. Dopo la sfuriata Rossella si allontanerà dal giovane Cammarota per evitare future incomprensioni col suo compagno. A sorpresa, invece, Nunzio riceverà una visita in ospedale. Per Rosa arriverà una spiacevole notizia che la farà entrare in crisi: dovrà rimboccarsi le maniche per fare fronte a un improvviso problema finanziario che le si presenterà. Insieme a Clara cercherà di trovare una soluzione per non perdere la casa in cui risiedono con i loro bambini. Dopo un momento di tensione le due troveranno un attimo di pace, ma per Rosa l'umore continuerà a essere basso.

Sarà Giulia a intervenire per cercare di risollevarla. Nel frattempo tra Manuela e Costabile la situazione si farà sempre più seria, tanto che la donna in un momento di intimità gli confesserà i suoi desideri e sogni per il futuro. Tra lei e Niko invece la distanza aumenterà sempre di più.

L'astio di Diego

Roberto continuerà a trattare con disprezzo Raffaele dopo quanto accaduto in Polonia e il suo comportamento susciterà non poche perplessità in Filippo, che comincerà a porsi delle domande.

Diego continuerà a trattare con distacco Ida, ma dopo aver assistito a un nuovo confronto tra lei e Marina finirà per riavvicinarsi, nonostante sia deluso dal suo comportamento. Il suo odio e astio nei confronti dei coniugi Ferri non diminuirà, anzi proprio a causa di questo finirà per litigare anche con Filippo e Serena. Damiano invece cercherà di aiutare Viola a recuperare terreno con suo figlio, ma i suoi tentativi produrranno l'effetto opposto.

Eugenio, sempre più vicino a Lucia, si mostrerà propenso a iniziare una vera frequentazione con la collega. Tra Guido e Mariella continueranno le tensioni nonostante l'avvicinarsi della loro partenza per Barcellona, per giunta si presenterà una nuova emergenza che complicherà ancora di più la loro situazione.

Nunzio e Rossella possibile nuova coppia

Non è ancora chiaro in che modo si svilupperanno le trame della soap per quanto riguarda la probabile coppia Nunzio Rossella, ma il consolidarsi del loro legame spinge molti fan a ipotizzare che tra i due possa nascere una vera storia d'amore. Il matrimonio tra la giovane Graziani e il dottor Crovi è previsto per marzo, ma al momento non è ancora chiaro se si svolgerà o meno. Che siano i nuovi Franco e Angela? Angela abbandonò Alessandro Palladini sull'altare per fuggire con Franco Boschi e i fan più romantici sperano di rivedere la scena con questa nuova coppia.