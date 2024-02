Il percorso di Ayle nella scuola di Amici di Maria De Filippi prosegue per volontà di Anna Pettinelli che lo ha 'graziato' concedendogli di rientrare nel Talent dopo che lui aveva consapevolmente scelto di abbandonare solo poche ore prima. La decisione di Anna non è sta condivisa dal resto dei coach, ad esclusione di Lorella, e neppure da gran parte dei telespettatori che sui social hanno espresso il loro disappunto, giudicando il tutto vergognoso e prendendosela con la prof che qualcuno è arrivato addirittura a definire 'ridicola'.

Anna Pettinelli riammette Ayle ad Amici contro il parere degli altri coach

Anna Pettinelli ha deciso di riammette Ayle nella scuola di Amici. Una decisione che ha suscitato molte polemiche in primis tra gli altri professori. Nel day time di ieri, si era visto come Rudy, Alessandra, Raimondo e Emanuele Lo fossero contrari alla riammissione di Ayle. Al contempo invece, Cuccarini era concorde con Anna Pettinelli sul dover dare una seconda possibilità al cantante. E così è stato, visto che la decisione finale spettava proprio alla speaker radiofonica. Per chi non avesse seguito la vicenda, qualche giorno fa Ayle aveva deciso di lasciare Amici, convinto che quello non fosse l'ambiente adatto a lui, soprattutto per via delle regole che si trovava a dover rispettare.

Il tempo di arrivare a casa a Livorno ed ecco che Ayle ha chiamato la produzione chiedendo di poter tornare. Una cosa che non è mai successa in tutta la storia del Talent di Maria De Filippi. Anna Pettinelli, riammettendo il cantante ha creato un precedente, come hanno fatto notare gli altri prof.

Fan contro la decisione di Anna: 'Vergognoso, Pettinelli ridicola'

Sui social il pubblico si è diviso. In realtà sono pochissimi gli utenti che si sono trovati d'accordo sul ritorno di Ayle. La maggioranza degli utenti si è scagliata contro la stessa Pettinelli, non condividendo affatto la sua decisione. Su X ad esempio c'è chi scrive: "La Pettinelli è ridicola".

Altri ancora: "Vergognoso, solo lei poteva dargli la possibilità". Tanti i commenti di questo tenore indirizzati principalmente alla coach di canto. Ci sono poi diversi utenti che si dicono certi che Ayle non cambierà atteggiamento e che tra qualche giorno si lamenterà ancora delle regole o salterà le lezioni. A tal proposito c'è chi scrive: "Scommettiamo che non passerà una settimana e si lamenterà nuovamente?".

Ayle e i provvedimenti disciplinari ad Amici

È inutile dire che Ayle d'ora in avanti dovrà rigare dritto all'interno della Scuola di Amici, visto che Anna Pettinelli non gli sarà più un'altra occasione.

Il cantante nei mesi e nelle settimane precedenti è stato oggetto di diversi provvedimenti disciplinari. Ciò testimonia come il ragazzo sia poco incline a seguire Le regole. Ad esempio, era stato punito per il suo atteggiamento disinteressato durante le lezioni di riscaldamento vocale. Un 'altra volta invece, non aveva potuto cantare il suo inedito in studio perché si era rifiutato di collaborare ad un compito assegnato dalla produzione alla sua squadra.