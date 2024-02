Nelle prossime puntate di Beautiful in onda su Canale 5, Ridge pianterà Taylor sull'altare per correre da Brooke. Accadrà nel momento in cui lo stilista verrà a sapere che è stato Thomas a fare la chiamata ai servizi sociali facendo ricadere la colpa su Brooke. Ridge inveirà contro il figlio e pure contro Taylor, per poi piantare in asso tutti quanti e correre da Brooke sperando che lei sia disposta a perdonarlo.

Ridge scopre il piano di Thomas contro Brooke e pianta Taylor sull'altare

Il matrimonio tra Ridge e Taylor non verrà celebrato. Lo rivelano le anticipazioni sulle prossime puntate di Beautiful che andranno in onda a breve su Canale 5.

Ridge deciderà di non sposare più Taylor non appena saprà da Steffy che non è stata Brooke a chiamare i servizi sociali, bensì Thomas stesso. La figlia racconterà al padre per filo e per segno come abbia fatto Thomas ad incastrare Brooke e lo farà nel bel mezzo della cerimonia nuziale dei suoi genitori. Lo stilista non crederà alle sue orecchie e inveirà contro il suo primogenito minacciando di estrometterlo dalla famiglia e dalla Forrester Creations. Ridge sarà molto deluso anche da Taylor, visto che lei era a conoscenza di quanto combinato da Thomas ai danni di Brooke, ma ha preferito non dirgli nulla. Ridge non se la sentirà più di sposare Taylor e la lascerà.

Ridge corre da Brooke per farsi perdonare

Non serviranno a nulla le insistenze di Thomas e Steffy che diranno al padre che la cosa più giusta è comunque sposare la loro madre. Ridge non vorrà sentire ragioni e avrà solo in mente di correre da Brooke per chiarire le cose con lei. Forrester pianterà in asso tutti quanti per dirigersi a casa di Logan, la quale sarà alquanto stranita nel vederlo, visto che credeva che ormai si fosse sposato con Taylor.

Brooke rimarrà senza parole quando lui le spiegherà gli ultimi accadimenti e soprattutto di averla accusata ingiustamente per un fatto che lei non ha compiuto. Ridge le chiederà perdono, resta da capire se Brooke sarà disposta a riaccoglierlo. Intanto Taylor verserà lacrime amare per essere stata lasciata nuovamente da Ridge, mentre Thomas dovrà affrontare il piccolo Douglas che gli dirà di voler tornare con Hope, Liam e Beth.

La storia di Ridge e Brooke in Beautiful

Ridge torna sempre da Brooke. Dal 1990 ad oggi, in Beautiful non si contano più le volte in cui si sono lasciati e poi ripresi. Iconico il loro primo matrimonio quando lei arrivò sulla spiaggia in sella ad un cavallo indossando un romantico abito da sposa. In totale i matrimoni tra Brooke e Ridge sono stati 8. Per Brooke il numero si alza ulteriormente arrivando ad un totale di 21, visto che nel corso degli anni è stata la moglie anche di Eric, Thorne, Bill e Nick Marone.