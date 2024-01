Thomas riuscirà a far lasciare Ridge e Brooke nelle prossime puntate di Beautiful. Le anticipazioni annunciano che si scoprirà che ad effettuare la chiamata ai servizi sociali è stato lui, manipolando la voce di Brooke. Ridge non potrà perdonare sua moglie per aver tradito in questo modo la sua fiducia e per questo troncherà i rapporti con lei. Il piano di Thomas non si fermerà qui perché il suo prossimo obiettivo saranno Liam e Hope.

Il piano diabolico di Thomas ai danni di Brooke

Presto si scoprirà che Thomas non è cambiato affatto e che il suo odio per Brooke e la sua ossessione per Hope non sono scomparsi.

Il ragazzo, infatti, metterà in atto un piano diabolico per far lasciare suo padre con Brooke, sperando che torni con Taylor. Dopo una discussione con la donna, Thomas chiamerà gli assistenti sociali e li manderà a villa Forrester, usando una app per mascherare la sua voce e renderla identica a quella di Brooke. Quando Ridge chiederà a sua moglie se sai stata lei a chiamare gli agenti, lei negherà, ma la registrazione non lascerà spazio ai dubbi. Forrester si sentirà profondamente tradito da sua moglie e la lascerà. Thomas sarà molto contento di questo, anche perché suo padre sarà pronto a sposarsi con Taylor, mentre Brooke dichiarerà guerra al giovane stilista.

Douglas smaschererà suo padre, ma lui lo porterà dalla sua parte

Thomas sarà pronto a passare al prossimo obiettivo che sarà quello di far lasciare Liam e Hope, dimostrando di essere ancora ossessionato dalla ragazza. I piani di Thomas, tuttavia, saranno smascherati dal piccolo Douglas. Il bambino si metterà a giocare con il telefono del padre e con la app in grado di cambiare le voci.

Mentre Thomas tenterà di far cancellare a suo figlio quella app, si aprirà per sbaglio una cartella con tutti i file audio cancellati e il bambino sentirà la finta telefonata di Brooke. Douglas sarà molto deluso da Thomas e oltre a rimproverarlo per aver ingannato sua nonna, gli dirà di voler rivelare a tutti la verità. Il padre proverà a convincere Douglas di aver agito in buona fede per far tornare Taylor con Ridge.

Per il bambino sarà molto difficile prendere una decisione, ma sembrerà accettare di mantenere il segreto almeno per un po' di tempo.

La discussione da cui è partito tutto

Nelle puntate in onda negli ultimi giorni in Italia Brooke e Thomas hanno avuto una brutta discussione a causa di un coltello. La madre di Hope ha fatto presente che usare un coltello per tagliare la frutta in presenza di Douglas poteva essere pericoloso. Thomas ha insistito sul fatto che suo figlio è al sicuro e il suo tono è suonato a Brooke come una minaccia. La signora Logan si è lamentata a lungo con Ridge e quando gli assistenti sociali hanno bussato a villa Forrester l'uomo ha avuto paura di perdere suo nipote. Ridge ha pensato subito che fosse stata Brooke a chiamare gli agenti, ma la donna ha negato con tutte le sue forze di averlo fatto. Quando Thomas ha mostrato a suo padre la registrazione della telefonata, però, Ridge si è convinto di essere stato tradito da Brooke ed è stato così deluso da lasciarla.