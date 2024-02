Thomas e Hope partiranno per San Francisco ma resteranno bloccati per un guasto al jet nelle prossime puntate di Beautiful. I due colleghi saranno sempre più affiatati e ad un certo punto saranno sul punto di baciarsi, fermandosi tuttavia per tempo. Intanto Liam confiderà a Steffy le sue paure e la donna lo rassicurerà, anche se dentro di sé continuerà a dubitare di Hope e suo fratello.

Una grande opportunità di lavoro per Hope e Thomas

Alla Forrester Creations ci sarà entusiasmo per la nuova collezione di Hope che avrà un grande successo. Carter comunicherà a Thomas che degli acquirenti molto influenti si trovano a San Francisco e che vorrebbero incontrare lui e Hope.

Lo stilista e la sua ex fidanzata, quindi, dovranno partire al più presto, ma Carter assicurerà loro che torneranno in tempo per dare la buonanotte ai figli. Hope dirà a Liam che sarà fuori città per incontrare gli acquirenti e lui non ne sarà affatto felice, ma accetterà la realtà dei fatti. Spencer dirà a sua moglie che la aspetterà e la saluterà con un bacio, lasciandola partire con il cuore leggero. Parlando con Steffy e Finn, poi, Liam ammetterà che avrebbe voluto sapere Hope in compagnia di chiunque ma non di Thomas, anche se affermerà di fidarsi comunque di sua moglie.

Il soggiorno a San Francisco avvicinerà ancora Hope e Thomas

Quando saranno sul Jet, Thomas e Hope parleranno delle loro vite.

Il figlio di Ridge chiederà qual è stata la reazione di Liam alla partenza e ribadirà di non voler in nessun modo creare problemi al suo matrimonio. Hope risponderà che lei e suo marito si amano molto e che nessuno potrebbe mai interferire nel loro rapporto. Thomas la appoggerà, dicendole che lei non è mai stata una donna infedele a differenza di Brooke.

"Tu non lo faresti mai", dirà Thomas a Hope che deglutirà imbarazzata. L'incontro a San Francisco andrà a gonfie vele e dopo aver accompagnato gli acquirenti alla porta, Hope e Thomas si scambieranno complimenti sul rispettivo lavoro svolto.

Tutto sembrerà procedere per il meglio quando arriverà una telefonata del pilota che comunicherà un guasto al jet.

Hope e Thomas dovranno così trascorrere la notte a San Francisco e quando Liam verrà a saperlo sarà molto dispiaciuto e preoccupato. Steffy ascolterà lo sfogo del marito di Hope e proverà a rassicurarlo malgrado tutte le sue paure. Nel frattempo, la figlia di Brooke e Thomas brinderanno al successo del loro lavoro con acqua frizzante. Hope si dirà fiera di lui per il grande cambiamento che ha saputo dare alla sua vita e gli parlerà di Liam. Tra Thomas e la sua ex ci sarà un intenso abbraccio e i due saranno sul punto di baciarsi, ma si fermeranno in tempo.

Le intuizioni e le frecciatine di Steffy

Nelle puntate precedenti, si è dato molto spazio ai pensieri di Hope che spesso si sono concentrati su Thomas, senza tuttavia confessare la cosa a nessuno.

La prima ad accorgersi di una certa complicità tra suo fratello e la sua ex è stata Steffy che ha subito affrontato Hope. L'incontro con la figlia di Ridge ha fatto molto soffrire la moglie di Liam che si è sentita offesa dalle sue parole quando è stata paragonata a Brooke. Steffy, tuttavia, ha avuto una giusta intuizione perché nelle puntate future tra Hope e Thomas ci sarà una forte passione: i peggiori incubi di Liam prenderanno così vita.