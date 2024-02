Dopo la messa in onda della puntata del 26 febbraio, é tempo di pagelle per i concorrenti del Grande Fratello. Beatrice Luzzi vola in finale e solo per questo merita un'ampia sufficienza. Non convincono invece Perla Vatiero e la pseudo coppia Greta e Sergio. Questi ultimi non appaiono affatto credibili agli occhi dei telespettatori mentre le contraddizioni di Perla gettano qualche ombra su di lei. Per questo non riesce a guadagnarsi la sufficienza in pagella.

Voto 9 per Beatrice Luzzi: vola in finale

Beatrice Luzzi vola in finale [VIDEO] e lo fa stracciando gli avversari.

Solo per questo il suo voto in pagella è 9. La percentuale con cui ha battuto Grecia, Massimiliano e Rosy è davvero schiacciante. Per lei il 60% dei voti, contro il 29% di Grecia e il miseri 7% di Massimiliano e il 3% di Rosy. Insomma, il pubblico sta portando Beatrice verso la vittoria finale. L'attrice ha sopportato di tutto dentro la Casa di Cinecittà e ha risposto sempre agli attacchi che le sono piovuti da ogni dove senza mai scomporsi o risultare volgare. Non è mai caduta nell'ovvio e lo ha dimostrato anche nel momento in cui è stata proclamata prima finalista di questa edizione del Reality Show. Non ha fatto sceneggiate ma si è limitata a ringraziare pubblico, autori e produzione. Chapeau.

Le contraddizioni di Perla sono da 4

Non si capisce dove voglia andare a parare Perla Vatiero. Dopo che nella scorsa diretta aveva professano amore per Mirko Brunetti, ecco che nella puntata del 26 febbraio si è contraddetta dicendo di non sentirsi fidanzata con Mirko. Forse anche per questo si è sentita libera di avvicinarsi ad Alessio Falsone.

Un comportamento che fa sorgere qualche dubbio sulla veridicità dei sentimenti che Perla professa per Brunetti. Vatiero sostiene che con Alessio c'è solo un rapporto amichevole ma ciò che suona strano, è che lei continua a professarsi non fidanzata, nonostante poco prima abbia detto di aver voluto dare una seconda chance al suo rapporto con Mirko.

Una contraddizione continua. Voto in pagella 4.

Pagella del 26/02: voto 5 per Greta e Sergio

Insufficienza anche per la pseudo coppia Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi. Per entrambi il voto è 5. Non si capisce il motivo per il quale gli autori e Signorini continuino a puntate su questa possibile storia d'amore. I due non convincono proprio nessuno. Non sembrano credibili nonostante in diretta continuino a parlare di un rapporto speciale tra loro. Al pubblico del Grande Fratello, sembra che il tutto sia studiato a favor di telecamera e anche gli autori danno loro una mano montando le clip ad hoc. Se non si parlasse di questa presunta liason, probabilmente in puntata non verrebbero nemmeno nominati.