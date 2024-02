Abdulkadir sarà sul punto di uccidere Betul nelle prossime puntate della quarta stagione di Terra amara. L'uomo si sentirà profondamente ferito perché la donna che ama non ha esitato a lasciarlo per sposare Colak solo per soldi. Betul andrà all'incontro con Abdulkadir esprimendo i suoi sentimenti per lui, ma l'uomo sarà pronto a vendicarsi di lei. Dopo aver tentato di strangolare Betul, punterà la sua pistola contro la donna, ma Keskin non avrà il coraggio di premere il grilletto. Alla fine la lascerà andare, ma non tornerà insieme a lei.

Abdulkadir in gravi condizioni in ospedale

Tra Abdulkadir e Betul ci sarà una passione incontrollabile, ma il forte sentimento non riuscirà a distogliere la donna dal suo primo obiettivo di diventare ricchissima. La figlia di Sermin accetterà di sposare Colak per appropriarsi della sua eredità, ma nonostante tutto Abdulkadir rischierà la sua vita per rapire la donna che ama e fuggire con lei. L'uomo finirà in ospedale gravi condizioni dopo essere stato colpito da Vahap e Betul gli starà accanto solo per pochi minuti. Quando si renderà conto di essere in ritardo con Colak che la sta aspettando all'altare, Betul abbandonerà in lacrime Abdulkadir per portare a termine il suo piano. Il matrimonio della figlia di Sermin si rivelerà un incubo, perché Colak scoprirà le sue reali intenzioni e la terrà prigioniera in una stanza in condizioni pietose.

La delusione di Abdulkadir al suo risveglio in ospedale

Abdulkadir riuscirà a riprendersi dopo l'operazione e non riuscirà a sopportare l'idea di essere stato messo da parte da Betul. L'uomo continuerà a pensare che la sua amata lo ha lasciato in un letto di ospedale pur di inseguire il denaro di Colak e non potrà perdonarla.

Quando Betul riuscirà a liberarsi dalla prigionia di Colak grazie a Zuleyha, andrà all'incontro con Abdulkadir. La donna sarà molto emozionata e ripeterà di aver pensato sempre a lui, il suo unico amore. Keskin non avrà affatto lo stesso umore di Betul e sarà agguerrito: "Mi hai abbandonato in ospedale e ora ne pagherai le conseguenze", le dirà spingendola sulla macchina.

Abdulkadir stringerà le sue mani al collo di Betul nel tentativo di strangolarla, ma l'amore che prova per lei gli impedirà di andare fino in fondo. L'uomo punterà la sua arma contro Betul, ma non avrà il coraggio di premere il grilletto e la lascerà andare. Keskin, tuttavia, non perdonerà la figlia di Sermin e non tornerà con lei pur amandola.

Il matrimonio con Colak è diventato un incubo

Nelle puntate precedenti tra Betul e Adbulkadir è nata una passione travolgente. La figlia di Sermin, però, non ha mai rinunciato ai suoi obiettivi. Spinta anche da sua madre, Betul si è fidanzata con Colak pur non provando nulla per lui e ha continuato a vedere di nascosto Abdulkadir. Quest'ultimo ha rischiato di essere scoperto e ucciso, ma ha sempre tentato di vivere la sua vita con Betul, sperando di poter scappare con lei un giorno.

Colak ha sposato Betul ma si è reso subito contro di essere stato tradito e ha punito sua moglie in modo molto duro. L'uomo ha tenuto Betul rinchiusa in una camera, legata e imbavagliata, ed è riuscito anche ad evitare che la polizia la trovasse. Sermin disperata ha chiesto a Zuleyha di aiutarla e la donna non si è tirata indietro. Con i suoi uomini, la signora di Cukurova ha fatto irruzione a casa di Colak e ha salvato la vita a Betul.