Durante la serata di ieri, Perla Vatiero in confidenza con Mirko Brunetti - entrato al Grande Fratello come ospite per alcuni giorni - ha fatto una rivelazione inaspettata su Beatrice Luzzi: "L'ho fatto un po' per la situazione, un po' per loro". Senza giri di parole la 25enne ha lasciato intendere che c'è una strategia da parte del gruppo per andare contro l'attrice. Di conseguenza Mirko ha rinnovato l'invito a pensare a se stessa piuttosto che agli altri.

Perla ammette di andare contro Beatrice per aiutare i suoi amici

Mirko e Perla giovedì 16 febbraio si sono ritrovati a parlare in disparte dal gruppo.

A un certo punto il giovane ha ribadito alla sua ex di dedicare più tempo al suo percorso piuttosto che andare contro Beatrice solo perché lo vogliono i suoi compagni di reality.

Mentre in un primo momento la 25enne ha negato, successivamente ha lasciato intendere che c'è una strategia da parte del gruppo per andare contro Luzzi: "L'ho fatto un po’ per la situazione. Magari avendo la capacità di affrontare delle cose potevo cambiare tutto. La frittata, girare le cose… un po’ per loro…! Non l’ho fatto per me, l’ho fatto per…". Stando al racconto di Vatiero è come se gli altri concorrenti le starebbero chiedendo di andare contro Beatrice solamente perché lontano dai riflettori ha tantissimi fan su cui contare.

Perla sta ammettendo che gli altri le hanno messo la pressione di dover cambiare la situazione in casa contro Beatrice.



Perla serviva per affrontare Beatrice, perché era l’unica che per numeri avrebbe potuto batterla.



I consigli di Mirko

Dopo avere ascoltato la confidenza della sua ex, Mirko si è sentito in dovere di darle dei consigli.

Secondo lui, Perla non ha bisogno di andare contro Beatrice per piacere i suoi amici. Inoltre ha lasciato intendere che l'atteggiamento mostrato da Vatiero non gli sta piacendo affatto: "Ho metabolizzato certe cose e non tornerei mai nel passato e spero anche tu".

Infine Brunetti ha ribadito il suo pensiero, esortando Vatiero a non schierarsi più contro Luzzi solo per compiacere il gruppo: "Tu adesso parli per loro".

La reazione di alcuni utenti dal web

La conversazione avuta tra Mirko e Perla non è passata inosservata ai telespettatori sintonizzati su Mediaset Extra.

Sul social X un utente ha espresso il suo pensiero: "Quindi Bea ha sempre avuto ragione quando ha detto che lei serviva come testa d'ariete". Un altro ha invitato Vatiero ad aprire gli occhi sulle persone di cui si è circondata: "Perla ma quando capirai che sei stata usata? Mirko te lo sta facendo capire in tutti i modi. Riflettici perché sono proprio i tuoi amichetti in realtà a farti passare per quella che non sei". Anche un altro telespettatore è d'accordo sul fatto che la 25enne sia stata "usata" dal gruppo per andare contro Luzzi: "Perla c'è cascata con tutte le scarpe". Tra gli utenti però c'è anche chi ha sostenuto che Vatiero stia solamente cercando di uscirne in modo pulito: "Ma non facesse la vittima".