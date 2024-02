Betul sarà ormai rovinata quando verrà a sapere che Colak l'ha ingannata e ha inscenato un finto matrimonio. Come raccontano le anticipazioni turche di Terra Amara, Betul si getterà tra le braccia di Vahap, che accetterà di accogliere lei e Sermin nella sua villetta, essendo rimaste ancora una volta senza il becco di un quattrino.

Abdulkadir, però, non avrà pietà e le caccerà da casa, augurando loro tutto il peggio. Come faranno ora Betul e Sermin a sopravvivere senza un tetto sulla testa e alcun denaro?

Betul pensa di essere furba ma è stata ingannata miseramente

Nei prossimi episodi di Terra amara che andranno in onda su Canale 5 Betul farà in modo che Colak le chieda di sposarlo. Lui lo farà senza sapere che l'unico obiettivo della sua promessa sposa è avvelenarlo durante la loro prima notte di nozze per poi ereditare il suo patrimonio. Per fortuna l'uomo dal quale Betul si recherà per acquistare il veleno avviserà in tempo Hasmet dandogli la possibilità di agire.

Colak 'sposerà' Betul ma sarà tutta una farsa. Lei lo scoprirà una volta che capirà di non aver tra le mani più un soldo. Come? Un avvocato si recherà da loro per informarle del fatto che non hanno ereditato proprio un bel niente.

Già, perché Colak non è mai stato sposato con Betul, il loro era un finto matrimonio organizzato per vendetta.

Il colpo di grazia per Betul e Sermin

Le sorprese non finiscono qui. Betul, che nel frattempo si è gettata tra le braccia di Vahap per disperazione, riceverà un'altra importante visita, dai toni molto diversi dalla precedente.

Ad andare da lei sarà niente di meno che Abdulkadir che, furioso dopo aver appreso tutte le sue malefatte, la caccerà di casa.

Le parole di Abdulkadir non lasceranno spazio ad alcuna possibilità di ripensamento. Dirà infatti a Betul che si vendicherà ulteriormente di lei, augurandole tutto il male possibile.

Cosa faranno ora Sermin e Betul, rimaste senza soldi e casa?

Nessuno sembrerà più disposto a dare loro supporto.

Ilayda Cevik pubblica una foto su Instagram: 'Ti sei rifatta la mascella'

Ilayda Cevik, interprete di Betul in Terra amara, ha pubblicato di recente un suo bellissimo scatto su Instagram, ricevendo molti commenti dai suoi follower.

''Bellissima tu e Betul'' scrive un follower riguardo la foto di Ilayda. ''Una dea'' commenta un'altra utente. Non sono mancate acune frecciatine riguardo i presunti ritocchini estetici dell'attrice: ''Ti sei fatta rifare la mascella'' si legge sotto lo scatto. Restano comunque di gran lunga superiori gli apprezzamenti per la sua bellezza: ''Talmente raffinata da far sognare una corte del '700'' commenta una sua affezionata follower.