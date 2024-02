Adelaide soffrirà per Marcello nelle puntate de Il Paradiso delle signore 8 in onda a marzo perché al suo ritorno a Milano lui non si farà sentire. Le cose si complicheranno ancora di più quando la contessa noterà la vicinanza tra Marcello e Rosa in occasione della nuova collezione. La gelosia, quindi, prenderà il sopravvento in Adelaide, nonostante sia stata lei a lasciare Barbieri. Intanto quest'ultimo sembrerà davvero deciso a voltare pagina.

La vicinanza di Marcello e Rosa e la delusione di Adelaide

Nelle puntate di marzo de Il Paradiso delle Signore 8, Adelaide farà ritorno a Milano.

La contessa sarà molto delusa dalla mancanza di attenzioni da parte di Marcello Barbieri, L'uomo, infatti, non la chiamerà come al solito e non chiederà di vederla nonostante siano passate diverse settimane dal loro ultimo saluto. Adelaide, inoltre, sarà molto infastidita quando vedrà Marcello in compagnia di Rosa e noterà l'intesa tra i due. Per presentare la nuova collezione del Paradiso delle signore, Barbieri e la nipote di Armando si improvviseranno modelli e per la contessa sarà un ulteriore colpo al cuore. Le anticipazioni spiegano anche che la reazione della contessa avverrà solo alla vista di Marcello con Rosa, senza sapere quello che lui dice di lei alla ragazza in sua assenza.

Sentimenti ancora vivi nella contessa Adelaide

La storia d'amore tra Marcello e Adelaide è stata travolgente, ma è terminata per volere della contessa. Pare strano che la donna abbia una reazione di gelosia dopo aver preso lei stessa la decisione di lasciare Marcello, ma la cosa non è così impossibile. Adelaide infatti, non ha chiuso con Barbieri per mancanza di sentimenti, ma ha voluto lasciarlo libero di vivere la sua vita, considerando la loro storia senza futuro a causa della grande differenza d'età.

Marcello ha supplicato Adelaide di ricominciare, ma lei è stata irremovibile e ci è voluto molto tempo perché lui si rassegnasse. Poi l'arrivo di Rosa ha iniziato a far nascere un interesse in Barbieri in particolare dopo una sfilata in minigonna.

Ipotesi sul futuro di Adelaide e Marcello

L'indifferenza di Marcello potrebbe essere solo una ripicca nei confronti di Adelaide, colpevole di averlo fatto soffrire.

Se così fosse fra i due, quindi, la passione potrebbe scoppiare nuovamente.

Ma c'è anche che la possibilità che Barbieri abbia davvero cambiato idea e che voglia definitivamente voltare pagina con Rosa perché non vuole una storia complicata o forse non ama più Adelaide. Risulta comunque difficile pensare che un sentimento così forte possa finire davvero in così poco tempo. Entro il finale di stagione le cose fra i due dovrebbero essere più chiare.