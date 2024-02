Marcello si darà da fare per trovare una nuova fidanzata per Armando nelle puntate de Il Paradiso delle signore 8 dal 12 al 16 febbraio. Barbieri potrà contare sull'aiuto di Salvatore, ma anche sull'appoggio di Rosa. Tra la nipote di Ferraris e Marcello la confidenza crescerà ogni giorno di più anche grazie a questa iniziativa. Nel frattempo, Agata sarà sempre più presa da Roberto e spinta da Clara proverà a fargli capire i suoi sentimenti. L'uomo, però, appena capirà l'interesse della ragazza si allontanerà da lei per non farla soffrire.

La missione d'amore di Rosa, Marcello e Salvatore

Armando sarà al centro dei pensieri di Marcello che si impegnerà a rendere la sua vita migliore. Barbieri penserà che trovare una donna adatta a Ferraris lo renderebbe più felice e Salvatore sarà d'accordo con lui. I due amici coinvolgeranno anche Rosa nell'impresa, ma in un primo momento la ragazza sembrerà restia ad appoggiarli. Con il passare dei giorni, però, la nipote di Armando cambierà idea e si lascerà prendere dall'entusiasmo di Marcello per il suo nuovo stratagemma per "accasare" l'amico. Non è ancora stato reso noto cosa si inventeranno Marcello, Salvatore e Rosa per trovare la donna che cercano, ma è probabile che con la loro tenacia riescano nel loro intento.

Questa occasione, inoltre, spingerà Rosa a trascorrere più tempo con Marcello e la confidenza tra loro crescerà giorno dopo giorno: sarà l'inizio di un nuovo amore?

Roberto farà di tutto per non spezzare il cuore di Agata

L'amore inizierà ad essere un problema per Agata che si sentirà sempre più attratta da Roberto. Clara si renderà conto che l'amica è ormai cotta di Landi e la spingerà a mostrare i suoi reali sentimenti per lui.

Agata ascolterà il consiglio della sua amica, anche perché è l'unico modo per capire se Roberto ricambia o meno il suo interesse. Landi, tuttavia, appena capirà che Agata prova qualcosa per lui cambierà subito atteggiamento e sarà più distante con lei. Roberto non vorrà in nessun modo far soffrire la ragazza, perché non potrà mai ricambiare i suoi sentimenti essendo gay.

Agnese e Armando: un grande amore interrotto dalla distanza

La storia tra Armando e Agnese è finita per sempre? Tra i due protagonisti è nato un amore profondo nelle scorse stagioni, ma la partenza della donna per Londra è stata decisiva. La distanza si è rivelata una sofferenza insopportabile per la coppia che ha deciso di dividersi. Stando alle trame in onda sembrerebbe improbabile un ritorno di Agnese. Se Marcello ha deciso di cercare una donna per il suo amico è perché ormai non ci sono più speranze. La nona stagione de Il Paradiso delle Signore è già stata confermata e tutto potrebbe succedere in futuro, ma , l'attrice che interpreta Agnese, non si è ancora pronunciata su una sua eventuale presenza.