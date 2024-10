Feliciano saluterà Teresa con uno straziante addio nelle prossime puntate de La Promessa. Le anticipazioni spiegano che il figlio di Petra, con la consapevolezza di aver ormai poco tempo da vivere, chiamerà Teresa per stare da solo con lei. Feliciano dirà le sue ultime parole all'amata: "Non ho paura di morire, voglio essere per te un dolce ricordo". Teresa sarà disperata, ma non potrà fare altro che accettare la richiesta di Feliciano e promettergli che non si lascerà spegnere dalla sua morte.

La salute di Feliciano peggiorerà all'improvviso

Presto il pubblico de La Promessa dovrà dire addio a Feliciano, un personaggio che ha saputo conquistare gli amanti della soap spagnola grazie alla sua semplicità.

Nelle prossime puntate, dopo la sparatoria alla battuta di caccia, il figlio di Petra sarà sottoposto ad un intervento da parte del medico Sandoval. Il ragazzo sembrerà stare meglio, ma le sue condizioni peggioreranno drasticamente a causa della scarsa cura nell'esecuzione dell'operazione. Petra e Teresa saranno disperate, anche perché al palazzo saranno tutti occupati a curare Curro e non sapranno come fare per aiutare Feliciano. Teresa andrà in paese a cercare un medico per il suo fidanzato, ma quando il dottore arriverà al palazzo sarà troppo tardi. Il medico non potrà fare altro che confermare le paure di Petra e Teresa: Feliciano sta morendo e non si potrà fare nulla per lui. Il ragazzo saprà che ormai gli resta poco tempo e chiederà di parlare con la sua fidanzata per dirgli per l'ultima volta tutto l'amore che prova per lei.

La disperazione di Teresa e la promessa a Feliciano

Feliciano chiamerà Teresa per trascorrere gli ultimi minuti da solo con lei. "Non ho paura di morire", dirà Feliciano, "Mi dispiace solo non aver passato più tempo con te". Il ragazzo non potrà fare a meno di pensare ai progetti per il futuro che non potranno mai più avverarsi: "Sarebbe stato bello invecchiare insieme".

Il lacchè ringrazierà la sua amata per averlo reso l'uomo più felice del mondo e lei crollerà in un pianto disperato. Teresa sarà distrutta dal dolore, ma Feliciano le chiederà di non essere triste: "Voglio essere un dolce ricordo, non un impedimento alla tua felicità". "Promettimi che sarai felice", chiederà Feliciano alla cameriera che, pur di non farlo morire con un rimpianto, accetterà la promessa.

I due innamorati si abbracceranno per l'ultima volta tra le lacrime, con la consapevolezza del grande sentimento che li unirà per sempre.

Il percorso di Feliciano a La Promessa

Feliciano è arrivato a La Promessa come il fratello di Petra e i pregiudizi nei suoi confronti da parte della servitù sono stati inevitabili. Il ragazzo, tuttavia, si è fatto voler bene da tutti grazie al suo carattere, molto diverso da quello di Petra. Feliciano ha destato soprattutto l'interesse di Teresa con cui ha stretto un legame sempre più profondo, fino a confidarle la verità sul suo passato. Feliciano ha raccontato di aver ucciso suo padre in un incidente, dopo aver subito da lui diversi abusi. Teresa ha consigliato al ragazzo di costituirsi, ma Petra ha fatto di tutto per fargli cambiare idea.

Alla fine, pur di impedirgli di andare alla polizia, Petra ha detto a Feliciano la verità: "Hai ucciso tuo nonno non tuo padre", confessandogli di essere sua madre. Dopo tante sofferenze, per Feliciano è arrivato il sereno e ha chiesto la mano di Teresa con il benestare di Petra. La battuta di caccia organizzata da Cruz, però, ha mandato in fumo tutti i progetti dei protagonisti.