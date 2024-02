Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 8 in merito alle puntate di lunedì 12 e martedì 13 febbraio raccontano che Vito Lamantia (Elia Tedesco) si candiderà come contabile della boutique milanese in sostituzione di Matteo Portelli (Danilo D'Agostino) in vista della sua prossima partenza in America per accompagnare la madre. Clara Boscolo (Elvira Camarrone) suggerirà ad Agata Puglisi (Silvia Bruno) di esporsi un po' di più con Roberto Landi (Filippo Scarafia) con l'intento di comprendere un possibile interesse nei suoi riguardi. Il Commendatore Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) deciderà di indagare su Tom, notando una palpabile preoccupazione nella figlia Marta (Gloria Radulescu).

Tom propone a Marta di aprire un'agenzia pubblicitaria insieme negli Stati Uniti

Nella puntata del 12 febbraio Marcello Barbieri (Pietro Masotti), complice il dialogo con le Veneri, verrà folgorato da un'idea in merito a un papabile investimento per il Paradiso delle Signore.

Il banchiere Umberto avrà già pronti i biglietti per Matteo e la madre Silvana (Elodie Treccani), così da permettere alla donna di sostenere il delicato intervento in America. Questa possibilità messa sul piatto dal commendatore non è altro che un ricatto al quale Portelli si vedrà costretto a cedere, sebbene ciò possa provocare un certo scoramento nel ragazzo, considerando che dovrà mentire al fratellastro.

Tom proporrà a Marta di aprire insieme un'agenzia pubblicitaria a San Francisco, ma la giovane Guarnieri nutrirà ancora svariate perplessità in merito alla lealtà dell'ex partner.

Vito si candida come contabile del Paradiso in sostituzione di Matteo

Gli spoiler per il 13 febbraio raccontano che Vito, complice la prossima partenza di Matteo oltreoceano, si candiderà come suo sostituto per la figura di contabile del grande magazzino milanese.

Clara, invece, consiglierà ad Agata di esporsi un po' di più con Roberto al fine di capire se nutre o meno dell'interesse sentimentale nei suoi confronti.

Marcello e Salvatore Amato (Emanuel Caserio) avranno in mente di trovare una fidanzata ad Armando Ferraris (Pietro Genuardi). Rosa (Nicoletta Di Bisceglie), però, non sarà pienamente d'accordo con l'idea dei due soci del Gran Caffè Amato.

Umberto indagherà sul conto di Tom notando la preoccupazione di Marta, mentre quest'ultima opererà una scelta in merito al suo futuro a Milano.

Inoltre presenterà Tom a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Matteo rivelerà i suoi tormenti a Don Saverio (Andrea Lolli).

Riepilogo delle puntate precedenti

Matteo trascorre una nottata insonne dopo la proposta ricattatoria ricevuta da Umberto. Vito percepisce che qualcosa non va in Maria (Chiara Russo).

Matilde e Vittorio sembrano chiarire i loro ultimi dissidi, mentre Maria organizza una serata romantica con Vito al fine di non farlo sentire trascurato.

Tancredi e Matilde vivono un timido riavvicinamento. Marcello decide di parlare con Rosa dopo aver capito il motivo per il quale la ragazza ha in animo di lasciare il suo appartamento.