La verità sulla morte di Dolores sta per arrivare nelle puntate La Promessa e le anticipazioni spagnole hanno aggiunto un altro importante tassello. Jana è tornata alla villa e ha riabbracciato Curro, che si è ripreso completamente dopo l'incidente alla battuta di caccia. I due fratelli hanno avuto modo di parlare a lungo e una frase di Jana ha destabilizzato Curro: ''Forse non è stato Juan a uccidere nostra madre''. Un'ombra cade inevitabilmente su due personaggi: Alonso e Cruz, che avrebbero agito per motivazioni diverse ma con lo stesso fine.

La Promessa anticipazioni: Jana torna alla villa e parla con Curro

Curro si è ripreso dopo una lunga convalescenza, con grande rabbia di Cruz che voleva con tutta se stessa che venisse eliminato dalla faccia della terra e con lui il segreto di Alonso, il suo vero padre. Dal canto suo Alonso sta indagando per rintracciare il colpevole che ha causato il ferimento di Curro e la morte di Feliciano. Anche Manuel è tornato, comunicando ai suoi genitori che parteciperà a una gara di volo. Ritrovando Jana, ha capito che non poteva vivere senza di lei e tra i due c'è stato un bacio e una promessa d'amore: ''Staremo insieme per sempre ora''.

Nel frattempo Jana ha avuto un lungo confronto con il fratello, pronunciando queste parole: ''Forse non è stato Juan a uccidere nostra madre''.

A chi si riferisce?

Curro e Alonso hanno ancora molti segreti non venuti alla luce

La storia della mamma di Jana e Curro si sta ricomponendo tassello dopo tassello. Ciò che si sa è che fu presa con la forza da Alonso e che rimase incinta del suo secondogenito. Costretta a scappare fu poi uccisa, ma da chi? Se prima l'ipotesi principale vedeva il defunto Juan come mandante, ora le cose sono cambiate, in virtù della frase sibillina di Jana.

Juan non è detto che sia il colpevole: a ordinare l'omicidio della povera Dolores non si esclude che sia stato Alonso per insabbiare il fatto di averla messa incinta, ma non solo. Se Cruz fosse a conoscenza di ciò che è accaduto, avrebbe avuto un buon motivo per far eliminare Dolores, ovvero coprire Alonso.

Ciò che emerge è che questa coppia diabolica ha molti segreti che non sono venuti alla luce.

Ora che Manuel si è riconciliato con Jana, è probabile che la aiuti a fare luce su questo mistero.

Manuel è la chiave della soluzione al mistero che riguarda Dolores

In una delle puntate precedenti Manuel ha raccontato di avere qualche ricordo vago di Dolores, visto che viveva a La Promessa e lavorava come domestica. Non si può escludere che sia proprio lui a venire a conoscenza di cosa successe davvero a Dolores, magari ricordando qualche particolare importante del passato di Cruz e Alonso.