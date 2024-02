Manuel si troverà in una situazione familiare al limite del sopportabile, come raccontano le anticipazioni de La Promessa che arrivano dalle puntate trasmesse in Spagna. Deciso a seguire la sua passione, avrà intenzione di iscriversi a una gara di volo, ma questa sua iniziativa metterà in ansia Alonso, che lo pregherà di non partecipare, spaventato dall'idea di perderlo. Una sua frase sarà sibillina: ''Non posso sopportare di perdere un altro figlio''. Il riferimento è a Curro, che ha quasi rischiato la vita per colpa di Cruz e Lorenzo.

Cruz sull'orlo di un esaurimento nervoso

Cruz e Lorenzo cercheranno di uccidere Curro, ma alla fine a morire sarà Feliciano, il figlio di Petra. Alla villa l'atmosfera sarà molto tesa, con Cruz terrorizzata alla sola idea che la sua famiglia finisca al centro dello scandalo per il fatto che Alonso sia il padre di Curro, ma non solo: lei e Lorenzo rischiano di passare grossi guai, se solo Alonso verrà a capo delle sue indagini per individuare il colpevole di quanto successo.

Nel frattempo, Manuel sarà affranto per la lontananza di Jana e per la sua vita sentimentale che è andata a rotoli. Proverà così a cercare un po' di stimoli nella sua grande passione, il volo. Comunicherà a Cruz e Alonso di voler prendere parte alla Herzog Staackman Cup, ma incontrando l'opposizione di Alonso: "Sai come lasceresti me e tua madre se ti succedesse qualcosa?".

Un nuovo pericolo per Manuel

Manuel non sarà dello stesso parere e farà presente a Cruz e Alonso di non aver intenzione di vivere sotto una campana di vetro: ''Potrei comunque morire anche facendo una semplice passeggiata''. A quel punto, Alonso pronuncerà una frase che farà trasalire Cruz, oltre che Manuel: ''Non posso sopportare di perdere un altro figlio".

Cruz farà fatica a mantenere la calma, mentre Manuel non ascolterà le preghiere di Alonso: ''Non importa cosa pensate, io parteciperò a quella gara, vincerò e poi festeggeremo tutti insieme a La Promessa''.

Le ipotesi sulle nuove puntate: Manuel viene a sapere che è stata Cruz a ordinare l'omicidio di Curro

Alonso è rimasto molto scosso per quanto accaduto alla battuta di caccia.

Non solo Curro ha rischiato di morire, ma Feliciano ha perso la vita. Curro lo ha chiamato padre nel dormiveglia e il suo segreto sta per venire alla luce.

Chi ne ha ancora molti di segreti è Cruz, che sta facendo di tutto per allontanare ogni sospetto, dato che Alonso è deciso a venire a capo della faccenda, quasi sicuro che non si sia trattato di un fatale incidente. Non si esclude che sia invece Manuel ad apprendere la verità su Cruz.