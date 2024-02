Beatriz ricatterà Martina costringendola a organizzare un pic-nic per lei e Curro nelle puntate de La Promessa in onda dal 4 all'8 marzo. Le anticipazioni annunciano che Manuel sarà ancora indeciso sul suo futuro e non saprà se partire o meno per Milano dopo aver ricevuto l'offerta di lavoro. Nel frattempo Maria vedrà su una rivista il modello di un abito da sposa che potrebbe realizzare per le sue nozze con Salvador.

L'indecisione di Manuel sulla partenza per l'Italia

La presenza di Beatriz a La Promessa diventerà sempre più difficoltosa per Martina che continuerà a sottostare ai suoi ricatti.

La donna chiederà alla cugina di Manuel di organizzare per lei e Curro un pic-nic e la ragazza sarà costretta ad accettare. Per Beatriz sarà un'occasione per restare da sola con il ragazzo che le piace, mentre Martina soffrirà molto per questa situazione. Nel frattempo, Manuel rifletterà sul da farsi dopo aver ricevuto la proposta di lavoro a Milano. Il marchesino sarà molto combattuto, perché sapere che Jimena è incinta scombussolerà i suoi piani e si prenderà altro tempo per prendere la decisione che sembra più giusta per lui.

Maria troverà l'abito di nozze dei suoi sogni

Ci saranno novità anche per Maria che sarà sempre più decisa a sposare Salvador. Sfogliando una rivista la ragazza si innamorerà di un abito da sposa e ne parlerà con le sue amiche.

Maria e le altre studieranno il modello per provare a riprodurre il vestito senza spendere troppo. Simona, invece, sarà sorpresa quando verrà a sapere che Don Carlos guadagna molti più soldi di quanti gliene diano lei e Candela per le sue lezioni. Le due donne decideranno di parlare con Pia di questa strana scoperta, per capire chi possa essere il misterioso benefattore che paga Don Carlos.

Infine, Pia continuerà ad indagare per capire chi possa averla avvelenata e scarterà Elisa dopo aver parlato a lungo con lei. La governante rivelerà a Jana che la baronessa non avrebbe avuto né occasione e né i motivi per farle del male.

La gravidanza di Jimena ha messo a dura prova Manuel

Nelle puntate precedenti Jimena ha capito che Manuel sarebbe partito per l'Italia e ha studiato un modo per trattenerlo al palazzo.

La giovane sposa ha inventato di essere incinta e in questo modo ha messo in difficoltà suo marito, che ha iniziato a domandarsi se partire fosse la scelta giusta. A mettere i bastoni tra le ruote a Martina, invece, c'è stato l'arrivo di Beatriz al palazzo. La nuova ospite ha iniziato a ricattare la nipote dei marchesi minacciando di raccontare a tutti il suo segreto. Di cosa si tratta? Dando uno sguardo alle anticipazioni future si evince che Martina ha baciato un ricco aristocratico ad una festa a Madrid e si trattava del fidanzato di Beatriz.