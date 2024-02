Nelle puntate della soap Tv La Promessa, già trasmesse in Spagna e prossimamente in onda anche in Italia, Cruz tornerà alla tenuta dopo un periodo in sanatorio. La marchesa sarà pronta a vendicarsi di Elisa e riuscirà a farlo dopo aver scoperto il suo segreto, pertanto affronterà la baronessa e, senza girarci attorno, le dirà di essere a conoscenza del fatto che sia stata lei a uccidere il marito. A questo punto, Elisa non potrà far altro che abbandonare La Promessa.

Cruz scopre il segreto di Elisa e torna a La Promessa pronta a vendicarsi

Ben presto la marchesa Cruz tornerà a La Promessa, decisa a riprendersi tutto ciò che è suo, dopo un breve periodo passato in sanatorio.

La marchesa sarà più agguerrita che mai, pronta a vendicarsi della baronessa Elisa, la donna che di fatto l'aveva costretta a ricoverarsi nella casa di cura. In particolare Cruz avrà ora un asso nella manica per sbarazzarsi della baronessa e questo grazie a Lorenzo. Il capitano infatti le ha rivelato il segreto di Elisa e che lei stessa gli aveva confessato durante uno dei loro incontri intimi. Il segreto in questione riguarderà la morte del marito di Elisa che, a quanto pare, non è avvenuta per cause naturali.

Cruz smaschera la baronessa: 'So che hai ucciso tuo marito'

Lorenzo farà il doppio gioco e tradirà la fiducia di Elisa, spifferando a Cruz che è stata lei ad uccidere il marito.

A questo punto la marchesa non esiterà a usare questa rivelazione per cacciare una volta per tutte la nemica dalla tenuta.

Non appena farà ritorno a La Promessa, Cruz affronterà la baronessa e, senza tanti giri di parole, le dirà : "Forza, togliamoci le maschere adesso. Oppure pensavi di poter nascondere la tua storia per sempre?".

Elisa comincerà a capire di essere stata smascherata e ne avrà la conferma quando Cruz si rivolgerà a lei dicendole: "So che hai ucciso tuo marito'.

Nel contempo, la marchesa, affonderà il colpo, facendo capire alla baronessa che è stato Lorenzo a tradirla. A questo punto Elisa comprenderà che per lei è giunto il momento di lasciare la tenuta.

Il punto sul controverso personaggio di Elisa a La Promessa

Il personaggio di Elisa De Grazalema è parso da subito alquanto enigmatico.

Sin dal suo arrivo a La Promessa si è intuito che nascondesse qualcosa. Di certo comunque nessuno sospettava che avesse compiuto addirittura un omicidio. Più che altro, c'era un alone di mistero sui suoi rapporti con il barone Juan, che l'aveva designata come terza erede nel suo testamento. Ora con la sua uscita di scena, dovrebbero essere Lorenzo e Cruz a dividersi il patrimonio del defunto barone. Ma non sono esclusi nuovi colpi di scena.