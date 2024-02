Hakan indosserà un passamontagna e entrerà nella stanza di Zuleyha e la spaventerà a morte nella puntata di Terra Amara in onda giovedì 15 febbraio. Fikret e sua cognata si troveranno a Smirne per il funerale di Hulya e Hakan ne approfitterà per parlare con Zuleyha. Dopo averle tappato la bocca, l'uomo le dirà solo che non farà del male a lei e alla sua famiglia, ma lei sarà terrorizzata e correrà a chiedere aiuto a Fikret. Quest'ultimo si precipiterà fuori dall'albergo e farà appena in tempo a vedere l'auto di Hakan partire, senza però riuscire a guardarlo in faccia.

I timori di Mehmet e il passo verso Zuleyha

Zuleyha e Fikret partiranno per Smine sperando che assistere al funerale di Hulya possa servire ad incontrare Hakan Gumusoglu. Mehmet sarà presente alla cerimonia, ma piangerà di nascosto la morte di sua sorella, senza rivelare a Zuleyha la sua vera identità. L'uomo avrà troppa paura di perdere la donna che ama, ma nello stesso tempo si renderà conto di non poter più mentire a lungo sul suo passato. Inoltre, Mehmet non potrà fare a meno di pensare che Zuleyha è terrorizzata all'idea che Hakan possa fare del male alla usa famiglia e per questo escogiterà un piano. Coperto da un passamontagna, Mehmet si introdurrà nella stanza dell'albergo in cui alloggia Zuleyha e le tapperà la bocca.

Presentandosi come Hakan, l'uomo rassicurerà la signora Altun del fatto che non farà mai del male a lei e alla sua famiglia, perché il suo obiettivo era soltanto Demir.

Fikret correrà dopo la richiesta di Zuleyha ma non basterà

L'intenzione di Hakan sarà quella di tranquillizzare Zuleyha, ma otterrà l'effetto contrario perché lei sarà spaventata a morte.

Quando l'uomo uscirà dalla stanza la signora di Cukurova riprenderà le forze e andrà a bussare alla porta di Fikret, raccontandogli tutto quello che è appena accaduto. Il nipote di Lutfiye ascolterà le parole di Zuleyha e, vedendola ancora terrorizzata, proverà a calmarla dicendole che ci avrebbe pensato lui. Fikret non perderà tempo e si precipiterà verso l'uscita nella speranza di riuscire a fermare Hakan, ma sarà troppo tardi.

Gumusogku sarà già in macchina e quando arriverà Fikret premerà l'acceleratore. Il cognato di Zuleyha vedrà soltanto l'auto allontanarsi in fretta senza poter vedere il volto di Hakan.

Il funerale di Hulya Gumusoglu a Smirne

Nelle puntate precedenti Hulya Gumusoglu è morta e Zuleyha si è recata a Smirne per il suo funerale. La donna ha assistito alle esequie ed è stata accanto alla madre della ragazza, dicendole che era stata molto colpita da lei e dalla sua storia. Quando gli altri sono andati via, Zuleyha è rimasta da sola sulla tomba di Hulya e non ha potuto fare a meno di ricordare la sua sofferenza per Demir. Yaman, infatti, aveva lasciato Hulya all'improvviso quando erano ragazzi e da allora lei non si era più ripresa. Zuleyha ha chiesto scusa alla ragazza morta prematuramente e le ha donato una rosa rossa.