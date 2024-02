La 74esima edizione del Festival di Sanremo ha preso il via martedì 6 febbraio: già due le serate andate in archivio che hanno confermato come tra i favoriti alla vittoria finale ci sia Annalisa, la cantante ligure che ha presentato il brano "Sinceramente".

In una recente intervista rilasciata a Tv Mia, Annalisa ha condiviso il forte legame che ha con la canzone esibita sul palco sanremese, definendola non solo un titolo, ma un'espressione significativa di un tema importante: "Tengo tantissimo alla canzone di Sanremo Sinceramente. Ci tengo perché parla di un tema importante, il bisogno di uno spazio per sé anche nelle relazioni, per non viverle in modo totalizzante, per non annullarsi", ha di fatto dichiarato Annalisa.

Annalisa: 'Ci sono un sacco di sfumature in questo brano, c'è tanto di me stessa'

"Sinceramente" è stata descritta come una canzone intensa e intima, contenente molte sfaccettature della personalità artistica della stessa artista: "Ci sono un sacco di sfumature in questo brano, c'è tanto di me stessa", ha confessato Annalisa.

Giunta alla sesta partecipazione al Festival di Sanremo, la cantante ha approfittato dell'intervista anche per riflettere sulla sua lunga carriera: "Rivedermi in certe immagini mi fa tenerezza" ha dichiarato parlando della sua prima partecipazione alla kermesse sanremese avvenuta nel 2013.

Dopo la seconda serata, Annalisi si trova in terza posizione, le previsioni della vigilia che la volevano come la possibile vincitrice si stanno dunque confermando fondate.

Annalisa all'Arena di Verona il 14 maggio

Dopo il Festival di Sanremo, la cantante intraprenderà un tour di concerti che la porterà in giro per tutta Italia fino al 14 maggio, quando si esibirà nell'ambita cornice dell'Arena di Verona. Un obiettivo che si realizza per Annalisa, che ha sempre desiderato tenere un concerto in questo prestigioso luogo: "Chi mi conosce sa che tenere un concerto all'Arena è sempre stato il mio sogno.

Questo sogno si avvera e sono felice".

Le sei esibizioni di Annalisa a Sanremo

Nonostante i soli 38 anni e una carriera di appena 13 anni, la talentuosa artista sta vivendo, come accennato in apertura, la sua sesta esperienza al Festival di Sanremo.

Fin dal suo debutto nel 2013 con il brano "Scintille", scritto da Dardust, Annalisa ha dimostrato una presenza scenica rilevante e d'impatto.

La sua seconda partecipazione, nel 2015 con "Una finestra tra le stelle", si è fermata a un soffio dal podio, conquistando la quarta posizione. Nel 2016 ha portato in gara "Il diluvio universale", mostrando tutta la sua versatilità artistica. Nel 2018 ha ottenuto il terzo posto con "Il mondo prima di te" mentre nel 2021 Annalisa ha presentato al pubblico il brano "Dieci", in segno di omaggio ai suoi 10 anni di carriera.